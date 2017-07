Új megoldást kínál a bérlakás-problémákra a brit Legal&General nevű cég. Már meg is kezdték kicsi, de igényes panelgarzonjaik telepítését London egyik körzetében. A lakások bérleti díját jelentősen alacsonyabbra ígérik mint a normál piaci kislakások díjai.

Amikor Magyarországon a '60-as években megjelentek az első lakótelepek, akkor azok gyors és látványos megoldást jelentettek a növekvő népesség, a városokba áramló munkavállalók elhelyezésére. Tíz- és százezreknek jelentett minőségi ugrást a panellakás a korábbi otthonkörülményeikhez képest. Úgy látszik, a panel felett nemhogy eljárna az idő, de reneszánszát is élheti: egy brit cég

megújuló energiákkal üzemelő kompaktlakások telepítését kezdte meg Londonban.

Szociális alapú bérlakások: ritka nálunk is, ritka ott is

Több közös vonása van a jelenlegi magyar és a brit bérlakás-piacnak. Az egyik az, hogy a jövedelmekhez képest a piaci lakások havi bérleti díjai meglehetősen magasak, különösen a nagyvárosok belső kerületeiben. A másik, hogy vészesen kevés bérlakás érhető el a szociális körülményeik alapján arra jogosultaknak, és ezeknek a száma is fogy, ahogy az önkormányzatok ki- vagy eladják azokat. Egy brit cég most a lakások energetikai kérdéseire és elérhetőségükre is megoldást ajánl: egyenotthonokat kínálnának

a piaci bérleti díjaknál jóval olcsóbban, ráadásul padlófűtéssel és napelemekkel.

A cég LaunchPod-ra keresztelte ingatlanmegoldását, melyek közül az elsők telepítése már meg is kezdődött Londonban. Valamennyi lakás egyforma, az alaprajzok csak a beépíthetőségi szempontok miatt térhetnek el a kivitelezés során, kivételesen indokolt esetben. Konyhával egybeépített nappali, háló, fürdőszoba és egy erkély adja az új otthont, amelyek lényegében készre szerelve érkeznek a gyárból: véglegesítésük

egyetlen munkanap alatt megoldható, és utána megtörténhet a kulcsátadás.

Kicsi, de nívós és nagyon környezetbarát

A panelgarzonokkal elsősorban a munkavállalókat, az életpályájukat épp elindító fiatalokat, illetve mindazokat célozzák meg, akik számára a saját otthon a meglehetősen drága Londonban, nem érhető el. A modern garzonok padlófűtést és napelemeket kapnak, így üzemeltetésük kifejezetten környezetbarát, és ami fontos: a megújuló energiák hasznosítása miatt

akár 20-40 százalékkal olcsóbban is bérbe vehetők, mint a normál lakások.

A cég szerint megoldásukkal egész tömböket létesíthetnének az egyenpanelekből, melyek azonban igényes és környezetbarát lakhatást biztosítatnának – könnyen lehet, hogy hamarosan a Londonban dolgozó magyarok egy részének is. A vállalat elmondása alapján technológiájuk akár 20 emelet magasságig megállja a helyét, így kifejezetten modern "lakótelepek" nőhetnének ki a LaunchPod-okból.