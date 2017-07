Tavaly nyáron hatalmas sikerrel robbant be a köztudatba Pokémon Go mobiljáték, ami nemzetközi jelenséggé tette a mobillal utcákon, parkokban, és köztereken kóborló játékosokat. Bár a tömeghisztéria alábbhagyott, még mindig sokan, közel 60 millióan játszanak a játékkal. Sőt, nemrég egy fesztivált is tartott a cég Chicagóban, ami azonban teljes káoszba fulladt.

A tavaly júliusi debütálás óta a Pokémon Go alkalmazást 755 millió alkalommal töltötték le, és a cég több mint 1,2 milliárd dollár bevételt produkált. A kezdetekkor 28,5 millió játékos kergetett apró virtuális állatokat csak az Egyesült Államokban, azonban a program sorozatos hibái, szerverleállások és a Niantic fejlesztői vállalat rossz kommunikációja miatt sokan elpártoltak a játéktól, 2016 végére már csak 5 millió játékos maradt az országban – derült ki az Apptopia és a comScore adataiból.

Manapság világszerte 60 millió játékosa van a programnak, akik közül minden ötödik napi szinten használja is a játékot. Bár sok játékos kiszállt, még így is ezrek vártak a korábban már bejelentett múlt hétvégi Pokémon rendezvényre a chicagói Grant Parkban. A jegyvásárlóknak megérte, hogy több órán keresztül élvezhetik a játékot hasonszőrűek társaságában, sőt, sokan a Pokémon sorozathoz köthető jelmezben vagy kiegészítővel készültek az eseményre.

A rendezvényre 20 dollárba került a belépő, amiért a programban extra holmikat is kaptak a játékosok, a jegyek kevesebb, mint 48 óra alatt elkeltek. Az esemény kezdetekor ezrek álltak sorba, hogy bejussanak a parkba, és a korábban ígért extrákat beszerezzék, valamint a nemrég bejelentett legendás lényeket is elkapják. De már kora reggel kiderült, hogy sem a helyi mobilszolgáltatók, sem a Niantic saját szerverei nem bírják kezelni a játékosok rohamát, aminek az lett a következménye, hogy összeomlott a rendszer.

Kora délutánra világossá vált, hogy a játék nem fog működni, így le kellett állítani a rendezvényt. A résztvevőknek megígérték, hogy visszakapják a pénzüket, és a ritka állatok egyenesen a játékos mobil applikációjában landolnak, nem kell őket elkapniuk.

A Niantic minden dolgozója elnézést kér azoktól, akik eljöttek a Pokémon Go fesztiválra. Bár sok technikai problémát meg tudtunk oldani, nem voltunk képesek a résztvevők számára felhőtlen élményt nyújtani." – olvasható a cég által utólag kiadott közleményben.

A fejlesztők korábban is sok új tartalmat adtak hozzá a játékhoz – mint például a második generációs szörnyek, vagy az új edzőtermi rendszer –, de tervezik még az egymás elleni játék lehetőségét és a szörnyekkel való kereskedést is. A színfalak mögött pedig a Niantic új hirdetési lehetőségekről tárgyal, kiskereskedőkkel is együttműködve, és szó van a leendő helyszínek szponzorálásáról is.

Hasonló játékos fesztiválokat Európába is tervez a Niantic augusztusban – Dánia, Németország, Csehország, Svédország, Hollandia, Franciaország, valamint Spanyolország is szerepel az útitervek között. A rajongók nagy lelkesedéssel fogadták az európai körút hírét, de vajon elégedettek lesznek-e a rendezvénnyel, ha ismét a chicagóihoz hasonló fennakadások lesznek?