Felvásárolják a legmenőbb cipőmárkát

Talán a legismertebb luxus cipőmárkát, a Jimmy Choo-t – aminek kreálmányait híreséggek és méltóságok is előszeretettel viselik – vette meg a szintén luxusipari cég, a táskáiról ismert Michael Kors.

A Michael Kors táskakészítő megállapodott, hogy felvásárolja a londoni székhelyű táskákkal, cipőkkel és parfümökkel foglalkozó Jimmy Choo-t, méghozzá 896 millió fontért. Az üzletre mindkét cég igazgatótanácsa rábólintott. 230 pennynként az egy részvényre jutó nyereség 36,5 százalékos volt az értékesítés bejelentése előtt.

A Jimmy Choo márka az 1990-es évek végén kezdett felemelkedni, amikor olyan hírességek kezdték viselték a lábukon, mint Diana hercegnő, vagy a Szex és New York sorozat főszereplője, Carrie Bradshaw. A márka cipőit az egész világon lehet kapni, legyen az London, Párizs, New York vagy éppen Tokió. Az üzlettel konszolidálódott a luxusipar, ugyanis még az év elején a Kors riválisa, a Coach megvette a Kate Spade &Co divatcéget.

Jimmy Choo egy ikonikus luxusmárka, ami összetéveszthetetlen lábbeliket, kézitáskákat és egyéb kiegészítőket kínál. Csodáljuk a márka termékeinek elbűvölő stílusát és trendteremtő jellegét" – nyilatkozta Michael Kors, tiszteletbeli elnök és kreatív vezető.

A Jimmy Choo-ba eddig háromszor invesztáltak magántőke-befektetők, mielőtt 2011-ben felvásárolta volna a JAB Holding több mint 500 millió fontért. A JAB – ami a Reinmann család érdekeltségébe tartozik – 2014-ben eladta a cég kisebb részét, de megtartott 68 százalékot, vagyis maradt többségi tulajdonos. A Jimmy Choo 2014-ben ment tőzsdére Londonban, 140 pennys árral. A részvények tegnapi záróára 195 penny volt.