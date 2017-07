Bár elsőre kétkedésre adhat okot, mégis úgy tűnik, az angolok nagyon komolyan veszik az energiafogyasztás tévézési szokásokkal összefüggő megugrását. Még nevet is adtak neki: a „TV pickup" az a jelenség, amikor egy-egy népszerű műsor után vagy sportesemények közvetítési szünetében, a nézők tömegesen kapcsolják be teafőzőiket és mennek hűtőikhez.

Még a BBC figyelmét is felkeltette az, hogy a briteknél egy-egy televíziós adás után ugrásszerű fogyasztás-emelkedés mérhető az energiahálózatokon. Egyik, az energiahasznosítással foglalkozó dokumentumfilmjükben, hosszú perceket szenteltek a témának. A szóbeszéd úgy tartja: a nagy nézői tömegeket tévé elé ültető műsorok után az angolok teát főznek, ami – tekintve az országban ilyenkor egyszerre munkára fogott 2 millió vízmelegítőt – hirtelen nagy energiatöbblet-igényt eredményez a hálózatokban. De a tea csak részben felelős ezért: az igazság az, hogy az angolok ilyenkor gyakran nyúlnak a hűtőbe is vagy épp keresik fel a fürdőszobát.

Este kilenc a legkritikusabb időszak, a szappanopera a legizgalmasabb műsor

Amióta részletesen foglalkoznak a jelenséggel, azóta egyértelművé vált az energiaszolgáltatóknál, hogy az ok nem is önmagában az, hogy az angolok tömegesen vetik be vízforralóikat egy-egy kellemes tea reményében.

Ezek működése általában néhány percig tart, az ezek miatt fellépő kiugrásokat könnyen kezelik a jelenleg működő rendszerek. A nagyobb kihívást a hűtőajtók nyitogatása jelenti, ezeknek a berendezéseknek ugyanis több időbe és ezért több energiába is kerül, mire visszahűtik belsejüket a beállított hőmérsékletre. Hasonló a helyzet a vízöblítéses wc-k használatával: a megcsappant vízszint visszapumpálása a vízhálózatba szintén jókora energiafröccsöt hasít ki a villamos energia rendszereiből. A legjellemzőbb TV pickup időszak este kilenc óra körül van, sok népszerű műsor ekkor ér véget, vagy tart szünetet. Ez 200-400 megawatt többletet igényel, de

az izgalmas tévésorozatok, szappanoperák záróepizódjainak nézői érdeklődése 700-800 megawattot is kivarázsolhat az ellátórendszerből.

Az energiafogyasztás megugrása ezért közvetett módon és az óvatos megfogalmazás szerint, viszonylag hiteles képet közvetít a műsorok nézettségéről is.

Az angol tévénézési szokások ugyanis jóval homogénebbek mint az amerikaiaké, ezért a pick up jelenség a nézettségi adatokat más oldalról ugyan, de alátámasztja.

A nyerő csapat a pályán van

A brit szolgáltatóknál mindenesetre nyugodtak: a legtöbb cégnél külön csapat foglalkozik azzal, hogy felkészítse a hálózatot a hirtelen kiugró terhelésre. Ehhez több év fogyasztási átlagait elemzik, de a szakemberek maguk is – munkaköri kötelességük részeként – nyomon követik a legnépszerűbb tévésorozatokat, hogy azok cselekménye alapján előre tudják jelezni, melyik epizód hozhat kiugrást a nézők energiaigényében.

Az általános brit tapasztalat az, hogy a sportesemények élő közvetítései jelentik a rendszerek számára az igazi próbatételt. A még 1990 július 4-én játszott angol-német elődöntőn, az akkori foci világbajnokságon, a büntetőknél már 2800 megawattnyival többet izgultak el az angol szurkolók mint más napokon, de a 2010-es VB idején is rendszeresen 2000 megawatt fölötti pick up-ot mértek. Vilmos herceg 2011-es házasságkötése 1600 megawatt pluszt igényelt az alattvalókat ellátó hálózatoktól. De az abszolút rekordot 1999 augusztus 11-én állították be:

a teljes napfogyatkozáshoz kapcsolódóan 3000 megawattal vételeztek többet a brit polgárok, mint egy átlagos napon.