Nem csak a lakáspiac, a bankok is rámozdulnak a felsőoktatási ponthatárok kihirdetésére: a számlacsomagok díjszabása mellett az elektronikus ügyintézéssel igyekeznek megnyerni maguknak a főiskolás és egyetemista gólyákat.

Külön célcsoportként tekintik a bankok a felsőoktatásba bekapcsolódó hallgatókat – többek között ez derül ki a BankRáció.hu oldal friss elemzéséből. A számlavezetéshez kapcsolódó költségek csökkentése és a minél teljesebb körű elektronikus ügyintézési lehetőség a két legfontosabb hívó szó a diákok irányába. Mivel a diákoknak szóló számlacsomagok funkcióikban jellemzően megegyeznek a hagyományos lakossági csomagok szolgáltatásaival, ezért itt is megéri alaposan utána járni, pontosan mit is kap a diák a pénzéért. Ám ami talán ennél is lényegesebb: tisztában lenni azzal, milyen számlaszolgáltatásnak mekkora költségei lehetnek.

Akár hatszoros különbségek

Míg a hagyományos folyószámlák esetében a számlavezetési díj mértéke általában függ a havonkénti tranzakciók értékétől, addig a diákszámláknál különböző feltételek nélkül is olcsónak kell lennie az alapdíjnak. Azt, hogy 1 évre vetítve mennyibe kerül a friss egyetemistának új számlacsomagja, így is gyakran az határozza meg, milyen szolgáltatásokat és milyen időtartamban használ ahhoz. Összehasonlításokból kiderül:

akár ötszörös-hatszoros különbségek is vannak az egyes számlák éves költségei között.

A 26 év alattiaknak szánt legolcsóbb bankszámlák között van olyan, amely éves szinten sem kerül többe 1-2 ezer forintnál, de a drágább csomagokért akár 20 ezer forintot is fel kell áldozni a következő tanévkezdésig. A leggyakrabban figyelmen kívül hagyott tétel a bankkártya éves költsége:

mivel a legtöbb számlacsomagnál a bankkártya az alapszolgáltatások közé tartozik, döntés előtt érdemes arról is tájékozódni, éves szinten mennyibe kerül annak fenntartása.

Egyre nagyobb figyelmet kapnak a banki alkalmazásokba integrált bankkártyák. Ezek a szériafelszerelésként a számlacsomaghoz biztosított hagyományos lapkákat válthatják ki a jövőben, de praktikusságuk okán a fiatalok már most is érdeklődnek iránta.

Első a kényelem

A költségek mellett a másik fontos vonatkozás az, hogy milyen szolgáltatásokat tud a diák elektronikusan is igénybe venni bankjánál. Általános tapasztalat az, hogy a diákok, ha csak lehet, örömmel kihagyják a bankfiók személyes felkeresését, és annak örülnek, ha a lehető legtöbb mindent mobilbankon, netbankon vagy egyedi banki alkalmazáson, de önállóan és saját időbeosztásuk szerint tudnak elvégezni. Épp ezért várják a bankok azt is, hogy különösen

a fiatalok körében lesz népszerű a videós számlanyitás lehetősége.

Az egyetemisták, főiskolások megnyerése minden pénzintézetnek elemi érdeke: ha az ügyfél diákként elégedett bankjával, igen valószínű, hogy munkavállalóként vagy vállalkozóvá válva is, kitart mellette.