A válság óta eltelt időszakban a nemzetközi műtárgypiacon a legsikeresebb, 2014-es év után a politikai és gazdasági folyamatok hatására fokozatos változások voltak tapasztalhatók. A szakértők harmada növekedésre számít az európai piacon, és ez az optimista hangulat a magyar műtárgypiacra is jellemző.

A 2008-ban kirobbant gazdasági világválság a nemzetközi műtárgypiacot is megrengette, 2009-ben 62 milliárd dollárról 39,5 milliárd dollárra esett vissza a forgalom, a stabilizálódás azonban már 2010-ben megkezdődött. Az Art Basel és a USB kimutatásai szerint az eladások szempontjából az elmúlt 5 évben 68,2 milliárd dolláros forgalommal a 2014-es év volt a legsikeresebb. Természetesen a politikai és gazdasági helyzet folyamatosan befolyásolja a műtárgyi piacot, így a tavalyi amerikai elnökválasztás, vagy a brexit bejelentése.

Az Art Tactic elemzése alapján azonban 2017-ben globális szinten növekedésre számítanak, melynek motorja az afrikai, dél-ázsiai, észak- és dél-amerikai piacok lehetnek. A javuló tendencia már 2016 második felében megkezdődött, az év első felében ugyan csökkenő tendenciát mutattak az olyan nagy aukciósházak is, mint a Sotheby's vagy a Christie's, az utolsó negyedévben a csökkenő tendencia már lelassult, vagy stagnált.

A magyarországi műtárgypiac becsült forgalom évente 15-20 milliárd forint. Míg a válság legsúlyosabb éveiben a régió egyik legnagyobb aukciósházának számító Virág Judit Galéria aukcióinak forgalma 2-300 millió között mozgott, és az utóbbi két évben már egyetlen árverés sem zárult 500 millió forint alatt.

„A hazai műkincspiac a válság óta egyre stabilabb és kiszámíthatóbb. Az igazán kvalitásos képek, az úgynevezett gyűjtői darabok a válság éveiben is keresettnek számítottak. Amiben akkor visszaesést tapasztaltunk, azok a kisebb mesterek művei voltak. Ez akkoriban a stratégiánk újragondolására késztetett minket, így kevesebb tételt indítottunk az árveréseken. A piac stabilizálódását egyébként a tételszámok változása is jól mutatja. A kétezres évek elején 200 felett volt az átlagos tételszám, 2011-ben 160, ma pedig már újra 220 körül. – számolt be tapasztalatairól Kelen Anna, a Virág Judit Galéria művészettörténésze.

2013-ban kezdődött egy enyhe élénkülés a hazai műkereskedelmi piacon, ami a mai napig tart, az aukciókban több rekordár is született, valamint emelkedett az általános árszínvonal is. Az optimizmust 2017 első félévének tapasztalatai is tovább erősítik. A hazai műkereskedelemben idén az ügyfélkör bővülését és a megemelkedett árszint stabilizálódását várják.

Tavaly a nemzetközi piac több mint felét az 1945 utáni kortárs művek adták, emellett a modern és avantgárd, valamint az impresszionista és posztimpresszionista művek forogtak még jelentős számban. Legmagasabb összértékben Picasso művei keltek el a nyilvános aukciókon, a magánértékesítési rekordot pedig Gustav Klimt Adele Bloch-Bauer portré II. című alkotása érte el, amit Oprah Winfrey amerikai műsorvezető gyűjteményéből 150 millió dollárért vett meg egy kínai magángyűjtő.

A hazai műtárgypiac forgalmának háromnegyedét teszik kis a festményeladások, a gyűjtők körében a legnépszerűbbek a klasszikus és a huszadik század első feléből származó modern és avantgárd művek. Ugyanakkor a Virág Judit Galéria tapasztalatai alapján az utóbbi években egyre nagyobb érdeklődés vonatkozik a jó nevű grafikákra, vagy az úgynevezett iparterv generáció mai aktív művészeinek – mint például Keserü Ilona, Bak Imre vagy Lakner László – munkáira. De a mai napig legkeresettebb festők mind itthon, mind külföldön Csontváry Kosztka Tivadar, Gulácsy Lajos, Szinyei Merse Pál, Mednyánszky László, Munkácsy Mihály, Vaszary János, valamint azok a modern festők, akik a XX. század első felében kapcsolatban álltak az európai művészekkel, pl. Kádár Béla, Scheiber Hugó és Czóbel Béla.

Tavaly például a Guggenheim Múzeumban rendezett Moholy-Nagy-életműkiállítás után novemberben a Sotheby's New York-i árverésén 6 millió dolláros (az az 1,7 milliárd forintért) rekordáron kelt el egy Moholy-Nagy zománckép. A Virág Judit Galériának már nagy tapasztalata van ebben: Amszterdamban jelenleg is futó, a Fauvizmustól a Szürrealizmusig – a magyar avantgárdot bemutató kiállítására hat kiemelkedő, magántulajdonban lévő alkotást kölcsönöztek, közel 370 millió Ft értékben.