Kína 2030-ig szeretne a mesterséges intelligencia (MI) iparágának a vezetője lenni, ehhez pedig egy háromlépcsős ütemtervet is kiadott az Államtanács, amely körvonalazza a leendő MI-fejlesztéseket a katonaságtól egészen a várostervezésig.

A mesterséges intelligencia a gazdasági fejlődés új motorja" – áll a testület által kiadott dokumentum fordításában.

A terv első része 2020-ig tart, és azt javasolja, hogy Kína lépjen előre az MI elmélet és technológia új generációjának kifejlesztésében. Ez főleg néhány eszközön és szoftveren fog megvalósulni, és magába foglalja a szabványok, politikai, valamint etikai fejlesztéseket a mesterséges intelligenciák terén.

A második fázisban – ami 2025-ig tart –

kínai szakértők nagy áttörést várnak a MI technológiájában és alkalmazásában, ami ipari és gazdasági átalakuláshoz is vezet. Az utolsó fázisban, vagyis 2030-ig Kína válik a MI ipar vezetőjévé, ami ekkorra már egy ezer milliárd jüanos iparág lesz.

Kína terve szerint a mesterséges intelligenciával nem csak okos városokat tervezhetnének, hanem megjelenhetne a haditechnikában is, ami viszont komoly aggodalmat kelt a nemzetközi közösségben. Az Egyesült Államokat nyugtalanítja leginkább a fejlesztés, derült ki egy Pentagon-jelentésből.

A mesterséges intelligencia már jelen van napjainkban is, de meg fogja határozni a jövőnket: felváltja a raktári dolgozókat robotokkal. Már most vezető nélküli autókat tesztel több technológiai vállalat is, valamint a jövő orvosait helyettesítő számítógépek is részét képezik a mesteséges intelligencia felhasználásának.

Kínai a világ számos technológiai nagyvállalata, mint például az online viszonteladói portál, az Alibaba vagy a kínai keresőportál, a Baidu, amelyek már egyértelműen saját MI fejlesztésükre koncentrálnak. Például a Baidu kutatólabort hozott létre a Szilícium-völgyben, és a vezető nélküli autókban rejlő lehetőségeket keresi. Eközben az Alibaba az MI felhasználását tervezi a vásárlás és az egészségügy területén is.

De vannak azért veszélyek is. A kutatók és iparági vezetők szerint is figyelembe kell venni a társadalom egészére gyakorolt hatást is. Például a Tesla vezér, Elon Musk arra figyelmeztet, hogy az MI általánossá válása közelebb hozhatja az egyetemleges alapjövedelem politikájának elfogadását.

Ugyanakkor a fekete lyukak kutatásáról híres Stephen Hawking a mesterséges intelligencia esetleges nem várt fejlődését, vagy ellenséges viselkedését sem tartja kizártnak, és ahhoz, hogy ez elkerülhető legyen, szigorú ellenőrzés alatt kell tartani.

Már Kína top technológiai vezetői is megkongatták a vészharangot. Azonban a jelentés kitér arra, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztéseknél nagyon oda kell figyelni a lehetséges kockázatokra is.

Az Alibaba elnöke, Jack Ma arra figyelmeztet, hogy a közelmúltban a társadalom már komoly változásokon ment át, köszönhetően az internet és az új technológiák elterjedésének, amelyek eltérően hatottak a gazdaság különböző területeire, és ez nem mindig volt fájdalommentes.