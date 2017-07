Óriási bírságot kapott az Apple

Az Apple 506 millió dollárt kell fizessen egy egyetemnek, mert az oktatási intézmény engedélye nélkül használtak több processzorban is egy technológiát. A szabadalmat több termékbe is alkalmazták azok ellenére, hogy a per már évek óta tartott.

Az Egyesült Államok bírósága több mint fél milliárd dollárra büntette meg az Apple-t, miután olyan technológiát használtak az egyik chipjük esetében, amelyet egy wisconsini egyetem professzora és diákjai fejlesztettek ki – írja a BBC.

A bírság mértéke 506 millió dollár (133 milliárd forint), ebből 234 millió dollár azért kell fizetnie a technológiai óriásnak, mert elvesztették a pert.

A fennmaradó bírságot azért kapta az Apple, mert az újítást még akkor is használták, amikor a per már rég zajlott. Az egyetem 2014-ben adott be indítványt az Apple ellen.

Az Apple ezek ellenére sem lehet szomorú, ugyanis az egyetem eredetileg 862 millió dollárra perelte a szilícium-völgyi óriást az okozott károkért.

A szóban forgó szabadalom azzal gyorsította meg a chipek működését, hogy megjósolta azt, hogy mire fogják használni azokat.

Az eredeti ügyet az A7, A8 és A8X processzorok esetében indították, ezek megtalálhatóak voltak az iPhone 5S-ben és az iPad Air 2-ben.

Azonban a per ellenére a technológiát tovább használta az Apple az új generációs processzoroknál is (A9, A9X), ezeket az iPhone 6S-be és iPad Pro-ba ültették be.