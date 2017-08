A kedvező kamatozású lakáshitel mellett több ismert és kevésbé ismert megoldás közül is választhatunk, ha tovább akarjuk csökkenteni a költségeinket. Érdemes igénybe venni az állami támogatásokat, hiszen akár adómentesen is kaphatunk juttatást.

Csok

A családi otthonteremtési kedvezmény lényege, hogy a gyerekszámtól teszi függővé az állami támogatás mértékét. A legkisebb támogatás 600 ezer forint – ez használt lakás vásárlása, bővítése, korszerűsítése után és egy gyerek mellett jár – a legmagasabb viszont tízmillió, utóbbihoz három gyerek és egy új lakás kell.

A csok támogatás mellé kedvezményes kamatozású hitel is igényelhető, legfeljebb 10 millió forintig, ennek kamata fix három százalékpont évente, ami a legkedvezőbbnek számít a BankRáció.hu hitelkalkulátora szerint.

Azonban ennél a hitelnél mindenképpen számításba kell venni, hogy hosszadalmas az ügyintézés, például idén már olyan lakásokra is kérhetünk támogatást, ami építés alatt van. A hitelt csak akkor utalja a kincstár, ha a lakás használatbavételi engedélye már megvan, ezért érdemes komolyan utánaszámolni a procedúrának.

Lakáshitel-cafetéria

Az egyetlen adómentes béren kívüli juttatás, a munkáltatók támogatása alkalmazottaiknak, ami akár 5 millió forint is lehet, de ez legfeljebb 5 évre jár, ami havi lebontásban 83,5 ezer forintot jelent – vagyis érdemes átgondolnia ezt a lehetőséget a munkáltatónak, hiszen minden egyéb cafetéria-elem már 34,5 százalékkal adózik.

Ez a juttatás elsősorban a magasabb jövedelműek számára nyújt lehetőséget, ahol a cafetéria éves kerete az áltagnál jóval nagyobb. Az adómentességhez be kell tartani több előírást is, ezek közül a legfontosabb a méltányolható lakásigény. A támogatható lakások mérete a lakók, praktikusan a gyerekek számától függ.

Lakástakarék

A lakástakarékban felhalmozott összegre hitelt is fel lehet venni, de szimpla megtakarításban is gondolkodhatunk, ezt azonban már az elején érdemes eldönteni. Négy-tíz évre szóló havi rendszeres befizetésen alapuló megtakarításnál a befizetett összeg 30 százalékát, legfeljebb évi 72 ezer forintot az állam támogatásként hozzáadja a megtakarításhoz. Maximális kedvezmények kihasználás esetén ez havi 20 ezer forint befizetését jelenti.

A lakás-takarékpénztári megtakarítást nem érdemes négy-öt évnél hosszabb időre igénybe venni, ugyanis az állami támogatás hosszabb távon már elaprózódik a befektetett összeghez mérve. Arra ugyanakkor van lehetőség, hogy négy-öt éves megtakarítás után a teljes összeget visszaforgassuk a hitelbe, elő- vagy akár végtörlesztve azt. Ráadásul a most megjelenő új fogyasztóbarát lakáshitelekbe ingyenesen be tudjuk majd törleszteni a lakástakarékos megtakarításainkat.

Önsegélyező pénztár

A pénztár működése hasonló a többi, egészség- és nyugdíjpénztáréhoz, vagyis a befizetések után állami támogatás jár, mégpedig 20 százalék. A lényeg pedig az, hogy a befizetéseinket akár saját lakáshitelünk törlesztésére is felhasználhatjuk 180 nap átmeneti idő után.

Csak éppen az állam is hozzátesz 20 százalékot. A felső határ a minimálbér 15 százaléka, vagyis havi 19 125 forint. Mivel a pénztárak működése nem túl drága, az állami támogatás java meg is marad, vagyis a nettó támogatás 16 százalék – mutatott rá Trencsán Erika, a bankráció.hu hitelszakértője.

Egyenlítő

Két bank is kitalált olyan konstrukciót, ami a hitelfelvételkor figyelembe nem vehető jövedelmekre épít.

A Budapest Bank és az MKB hitelei arra építenek, hogy ha a hitel mellé rendszeres megtakarítást is vállal az ügyfél, akkor csökkentheti a hitele kamatát, és ennek révén futamidejét is. Az MKB a megtakarításra 15 százalék kamatot fizet, és ezzel lehet előtörleszteni a hitelt. A futamidőt félévente vizsgálják felül, és ezzel a lehetőséggel akár 2-3 évvel is csökkenthetjük futamidőnket, de akár le is felezhetjük a futamidőt – foglalta össze Trencsán Erika.

A futamidő csökkentése főleg azért lehet érdeke az ügyfeleknek, mert a jelenlegi rendkívül alacsony kamatkörnyezetben nagyon megéri hitelt felvenni. Ám ez a nagyon kedvező állapot bizonyosan nem tart örökké, így a húszéves futamidőben rejlő kockázatot (várhatóan emelkedni fognak a kamatok) ki lehet küszöbölni.