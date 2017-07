Egyre több üzemanyag fogy

Tovább bővült a benzin és a gázolaj kiskereskedelmi forgalma az idei első fél évben 2016 azonos időszakához képest - mondta Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség, a MÁSZ főtitkára.

Közölte, hogy a MÁSZ-tagvállalatok kútjai az első fél évben csaknem 860 millió liter benzint és majdnem 1500 millió liter gázolajat forgalmaztak, az előbbi 3 százalékos, utóbbi 3,7 százalékos növekedés a tavalyihoz képest.

A MÁSZ-tagvállalatok a csaknem 1900 magyarországi benzinkút több mint felét üzemeltetik.

A 95-ös motorbenzin forgalma egy év alatt, 1,9 százalékos növekedéssel, elérte a 605 millió litert. A 98-as benzin értékesítése több mint 90 százalékkal esett vissza a 100 fölötti oktánszámú, magas adalékanyag-tartalmú prémium benzin terjedése miatt, amelyből több mint 25 százalékos növekedéssel 35 millió liter fogyott 2017 első hat hónapjában.

Gázolajból 1,1 százalékos növekedéssel csaknem 900 millió liter, prémium gázolajból 30 százalékos növekedéssel több mint 90 millió liter fogyott.

A kiskereskedelmi forgalmi adatok szerint a motorbenzinben 6 százalék, a gázolajnál csaknem 10 százalék a prémium részaránya - közölte a főtitkár.

A kutak árai között 8-10 százalékos különbség lehet

Az üzemanyagok értékesítéséről megjegyezte, hogy a kutak árai között 8-10 százalékos különbség lehet, de a NAV által megadott elszámoló árak szerint másfél éve 300-350 forintos sávban mozog a benzin és a gázolaj is.

A legfontosabb árbefolyásoló elem, a kőolaj ára mellett a jövedéki adó szintje is jelentősen befolyásolja az üzemanyagok árát, ennek megfelelően a tavalyi utolsó és az idei első negyedév magasabb adószintje miatt az üzemanyagok ára is magasabb volt - közölte Grád Ottó.

60-70 ezer tonna kenőanyag fogy Magyarországon

Jelezte: arra számít, hogy a magasabb jövedékiadó-tartalom az utolsó negyedévre visszaállhat, de a kőolaj világpiaci ára valószínűleg stagnálni fog egész évben.

Tájékoztatása szerint az évi csaknem 4,5 millió tonna üzemanyag mellett 60-70 ezer tonna kenőanyag fogy Magyarországon. Forgalmuk összetételében nincs jelentős változás:

a gépjármű-motorolajok aránya 15 százalék körüli, emellett jelentős az ipari és egyéb közlekedési hajtóműolajok részesedése.

A főtitkár problémának nevezte, hogy a magas áfa miatt kifizetődő lehet az illegális behozatal uniós országokból, ami a szürke- és feketegazdaságot erősíti. A hatóságok hatékonyabb fellépésének köszönhetően tisztul a belföldi kenőanyagpiac - tette hozzá.

Egyes mezőgazdasági gépek is prémium minőségű üzemanyagot használnak

Kérdésre válaszolva a főtitkár elmondta, hogy a prémium minőségű üzemanyagokat alapvetően a személygépjárművek használják, de egyes csúcsminőségű mezőgazdasági gépeknél is kifizetődő lehet jobb minőségű gázolajat vásárolni.

A korszerű, turbófeltöltéses motorok esetében jobban érzékelhetők az üzemanyagok közötti különbségek, régebbi járműveknél a teljesítménynövekedés kevésbé jelentkezik - tett hozzá.

Az elektromos autók elterjedése még nem jelentős

Grád Ottó elmondta azt is, hogy a gázolaj iránti igény visszaesése a statisztikákban még sokáig nem lesz jelentős, mivel a dízel járművek aránya a szállításban és a fuvarozásban továbbra is magas, de a személygépjárműveknél is csak lassú csökkenés várható.

Az elektromos hajtású autókkal kapcsolatban megjegyezte, hogy terjedésük a kezdeti szakaszban látványos lehet, de az előrejelzések szerint a belső égésű motoroké lesz a legjelentősebb arány még 2040-2050 körül is.