A végét járják a régi bankjegyek, a hagyományos autók és Venezuela is

Nem csak az időjárás forró júliusban, de több gazdasági esemény is felhevítette a kedélyeket a héten. Nagy-Britannia csatlakozott több nyugat-európai országhoz, és száműzik 2040-től az elektromos autókat. Katar még kitart a blokád ellenére, ugyanez viszont már egyre kevésbé mondható el Venezueláról. Magyarországon is zajlanak az események, már csak pár óráig lehet fizetni a régi 2000 és 5000 forintos bankjegyekkel, de egyre több helyen lehet fogyasztóbarát lakáshitelt igényelni. Heti gazdasági összefoglaló!

Jön az e-autók korszaka

Nagy-Britanniában a héten jelentették be, hogy 2040-től nem lehet majd az országban benzines vagy dízeles autókat vásárolni, mert nagyon magas a légszennyezettség több helyen is. Egyesek ezt csak terelésnek tartják, mert az intézkedés nem oldja meg a jelenlegi problémákat.

Nagy-Britannia ezzel csatlakozott Franciaországhoz, Németországhoz, Hollandiához és Norvégiához, ahol szintén betiltják vagy szigorúan büntetik majd a nem hibrid- vagy elektromos hajtású járművek használatát.

Megrohamozzák a fővárosi albérleteket

Egy hét alatt 5 százalékkal nőtt a kiadó lakások kínálata Budapesten, ahol átlagosan 150 ezer forintos áron indul az albérletszezon. A legjobban azok az ingatlanok pörögnek, amelyek az oktatási intézmények közelében találhatóak, ezek a lakások órákon belül albérlőre találnak.

A vidéki egyetemi városokban is egyre drágábbak az albérletek, igaz azok árai még messze elmaradnak a budapesti árszínvonaltól. Szegeden 90 ezer forint, Pécsett 82 ezer forint, Debrecen 84 ezer forint egy átlagos albérlet. A július végétől augusztus végéig tartó albérletszezonban általában emelkedtek az árak, de a roham után az árfolyamok csökkenése várható.

Venezuela a polgárháború szélén

A hétvégén népszavazást tartanak Venezuelában, ahol Nicolás Maduro megszilárdíthatja hatalmát, ha sikeresen megválasztják az alkotmányozó nemzetgyűlést. Közben az ország romokban hever, a polgárháború szélére sodródott, az április óta tartó tüntetésekben már több mint százan haltak meg.

A dél-amerikai nemzet gazdasága szinte összeomlott, az infláció elszállt, pontos gazdasági adatok nem ismertek, élelmiszerhiány van. A hatalmas kőolajtartalékok miatt egy üveg kóla árából 2777 liter benzint lehet venni. Az egészségügy segélyre szorul, sokan éheznek, az alapvető élelmiszerek 68 százalékából hiány van.

Augusztus 1-től csak új bankjegyekkel lehet fizetni

Hétfő lesz az utolsó nap, amikor a boltokban még elfogadják a régi 2000 és 5000 forintos címleteket. Ezt követően már csak az új, modernebb és biztonságosabb bankjegyekkel lehet fizetni, de akinek még van a régi szériából, annak sem kell pánikba esnie.

A régi bankjegyek a bankokban és a postán három éven keresztül lehet beváltani, míg a Magyar Nemzeti Bank húsz évig térítésmentesen kicseréli a papírpénzeket. Magyarországon egyszerre körülbelül 450 millió bankjegy van forgalomban 4300 milliárd forint értékben, a jegybank évente 40-60 tonna készpénzt cserél le.

Katar már több mint ötven napja kitart

Közel két hónapja van blokád alatt a közel-keleti állam, Katar. A szomszédos országok lezárták a légterüket az öböl menti állam gépei elől, sőt az egyetlen szárazföldi határon sem enged át szállítmányokat Szaúd-Arábia. Azonban úgy tűnik, hogy a helyzet egyre közelebb kerül a megoldáshoz.

Míg a 13 pontos követelést megfogalmazó államok enyhítettek a feltételeken, addig Katar uralkodója bejelentette, hogy hajlandó tárgyalni a környező országokkal. A követelések legfontosabb pontja, hogy Katarnak ki kell állnia a terrorizmus ellen, és nem szabad más országok belügyeibe beavatkoznia.

Egyre többen dolgoznak Magyarországon

Kedvező adatokat közölt a Központi Statisztikai Hivatal a magyar munkaerőpiaccal kapcsolatban. Az idei második negyedévben 4,4 millió fölé emelkedett a foglalkoztatottak száma, azaz 77 ezerrel többen dolgoznak, mint egy évvel ezelőtt. A foglalkoztatottsági ráta 73,2 százalék.

Ezzel párhuzamosan csökkent a munkanélküliek száma. A második negyedévben 38 ezerrel kevesebb volt a munkanélküli, mint tavaly, a munkanélküliek száma 200 ezer fő alá csökkent. A munkanélküliségi ráta jelenleg 4,3 százalék Magyarországon.

Mikrocsipet ültetnek a dolgozókba

Megvan az első olyan cég az Egyesült Államokban, amely bevállalta, hogy mikrocsipet ültet az alkalmazottak bőre alá. Ezzel nem nyomon követni akarják az embereket, hanem kiváltani a belépőkártyát.

A rizsszem nagyságú mikrocsip segítségével lehet majd fénymásolni, nyomtatni, sőt fizetni is a cég étkezdéjében. A szerkezetet a hüvelykujj és a mutatóujj közötti területre lövik be. A technológiát már több európai cég is alkalmazza.

Egyre több bank kap minősítést

A Magyar Nemzeti Bank folyamatosan bírálja el a bankok hiteleit, amelyek ha megfelelnek a legszigorúbb előírásoknak is, akkor fogyasztóbarát minősítést kapnak. Elsőként az FHB kapott ilyen hitelesítést, majd azt követte 50 takarékszövetkezet.

A héten felpörögtek a dolgok, az Erste Bank három különböző konstrukciója (3,5 és 10 éves) is minősítést kapott, majd a K&H (3 és 5 éves) és az MKB Bank (végig fix) is felkerült a jegybank listájára.

Egy litván testvérpár olcsón árul luxusórákat

Matas Jakutis és testvére órakészítő mesterek, és nem igazán értik miért 1000 dollártól indulnak a luxusórák. Ezért Kickstarteren indítottak két kampányt, és mindkettő bombasiker lett. A második körbe már 18 ezren szálltak be, és összesen 4,8 millió eurót gyűjtöttek össze.

Óráik igényes kivitelezésűek, már 100-140 dollárért hozzá lehetett jutni egy-egy darabhoz.