Kvíz: most kiderül, mennyire ismeri a magyar forintot!

Több szempontból is fontos időpont közeledik a magyar forint történelmében. Már csak július 31-ig lehet fizetni a régi 2000 és 5000 forintos bankjegyekkel, helyüket újabb, modernebb és biztonságosabb darabok veszik át. Akinek van még az előző szériából, annak sem kell aggódnia, hiszen több helyen is becserélik azokat az új címletekre. Nem csak a csere miatt lesz fontos augusztus 1-je, ugyanis ekkor ünnepli születésnapját a forint, amelyet 1946. augusztus 1-jén vezettek be a pengő helyett. A jeles események alkalmából összeállítottunk egy tesztet, amely több érdekességet is tartalmaz napjaink magyar fizetőeszközéről. Kvíz!