Dagad az autós botrány, a Bosch is érintett lehet

Sok munkát ad mostanában a német gazdasági versenyhivatalnak a Volkswagen-konszern. Nem elég, hogy több millió VW-autónál megállapították a csalást a károsanyag-kibocsátásuk kapcsán, az is kiderült, hogy tíz évre is visszanyúlik a BMW részéről szemérmesen „versenytársak közötti információcserének" hívott kartellgyanús egyeztetések története. A VW, Audi, Porsche, BMW és a Daimler neve mellé pedig most a Bosch is felsorakozott: ott az adalékanyaggal trükközhettek az autómárkák kérésére.