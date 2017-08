Bűnözők nyerészkednek a Trónok harcából

A Time Warner tulajdonában lévő HBO ismét hacker támadás áldozata lett – a kábelhálózattól 1,5 terabájt nagyságú adatot loptak el, köztük a Trónok harca, nagysikerű sorozat következő epizódjának forgatókönyvét.

A támadás során több fontos információt is elloptak a hackerek, az HBO csapata jelenleg jogászokkal és számítógépes biztonsági szakemberekkel dolgozik együtt, hogy kinyomozzák az incidens eredetét és biztosítsák a meglévő adatokat – foglalta össze Richard Plepler az HBO vezérigazgatója.

A hackerek közzétettek több, eddig nem sugárzott epizódot a Nagypályásokból – ami 2015 óta fut a csatornán, főszerepben Dwayne Johnsonnal –, valamint a csatorna legújabb antológia szériájából, a Room 104-ből.

Az HBO-ra már korábban is rájárt a rúd, mivel 2015-ben szintén kiszivárgott a Trónok harca ötödik évadának első négy epizódja az internetre. Akkor az epizódok a premier előtt egy nappal kerültek ki, és 24 óra alatt 1,7 millióan töltötték le illegálisan az egész világon.

A hackerek korábban többször is lecsaptak amerikai médiacégekre, 2014-ben a Sony rendszerét törték fel, ekkor 11 terabájt nagyságú adatot loptak el. Az tartalmazott több filmet – Harag, Annie, és az Oscar-díjas Megmaradt Alice-nek –, valamint a dolgozók adatait, fizetéseit és a cég levelezését több média nagyvállalattal.

Idén a Netflix nagysikerű sorozatának, az Orange is the New Black ötödik évadának tíz epizódját szerezték meg, és tették közzé hackerek hónapokkal korábban, miután a Netflix nem volt hajlandó teljesíteni követelésüket és fizetni.

A Trónok harca lassan öt éve tartja a „leggyakrabban letöltött torrent file” rekordot, ami idén már elképesztő számokat produkált: a hetedik évad első részét 90 millió alkalommal töltötték le illegálisan a MUSO adatai szerint. Ez azonban csak becsült adat, mert az adatokat nehéz egyeztetni, mivel a torrent megosztó oldalak nem szívesen tesznek közzé statisztikákat, valamint illegális stream megosztásokkal is terjednek a médiatartalmak.

Ez a szám különösen annak a fényében magas, hogy a sorozat premier epizódját 10 millió amerikai nézte élőben a tévében, valamint 6 millió visszajátsztában vagy az HBO Go stream szolgáltatáson keresztül – és ezzel a legnézettebb epizóddá is vált a sorozat történetében. A New York Times szerint a Trónok harca valamivel több, mint 1 milliárd dollár bevételt hoz évente.

Az HBO tartalmait, köztük a Trónok harcát is megosztó nem amerikai csatornák is megpróbálnak harcba szállni az illegális letöltések ellen, például Indiában a Hotstar plakátkampányt indított, a sorozatból jól ismert kifejezést használva: „Torrents Morghulis”, vagyis a „torrenteknek halniuk kell”.

Az HBO nagyjából 6 millió dollárt költ egy-egy epizódra, de például Feketevízi csata forgatása 8 millió dollárba került, ami azt jelenti, hogy egy évad körülbelül 60-70 millió dollárjába kerül az HBO-nak.

Az HBO a legjövedelmezőbb csatorna a tévében. Rengeteg pénzt áldoznak arra, hogy népszerű producerek dolgozzanak velük, és hogy minőségi tartalmakat gyártsanak, ezért is fizetnek elő annyian rá.” – foglalta össze Jon Lafayette, a Broadcasting & Cable kereskedelmi kiadvány szerkesztője.

Mivel a pontos letöltők számáról sincs statisztika, ezért az okozott károkat is nehéz megállapítani ebben a szektorban. Egy 2010-es amerikai tanulmány szerint az internetes kalózkodás nagyjából 250 millió dollárjába kerül az Egyesült Államoknak, és több mint 750 ezer munkahely elvesztéséért felel. A Politikai Innovációs Intézet (IPI) becslést készített a kieső pénzösszegre, ami 58 milliárd dollárra rúgott. Az intézet kutatói azonban rámutattak a módszertani problémákra, a legjelentősebb a kettős és háromszoros számolási probléma.

2014-ben a Digital Citizens Alliance megbízásából a MediaLink megállapította, hogy az illegális tartalmakkal kereskedő oldalak mintegy 227 millió dolláros évi bevétellel rendelkeznek.

2016-ban a KickassTorrents leállt – ami hatalmas győzelemnek tekinthető az illegális letöltések ellen –, a rendszer nettó értéke meghaladta az 54 millió dollárt, becsült éves hirdetési bevétele pedig 12,5 és 22,3 millió dollár között mozgott.

Becslések szerint 30-40 millió ember fizet elő az HBO-ra és testvércsatornájára a Cinemax hálózatra, amire havonta 10 dollárt költenek az előfizetők, hogy részesüljenek a prémium tartalmakból. Szóval, ha felszorozzuk a 35 milliót 10-el, sokkal többet kapunk, mint 70 millió dollár – tette hozzá Lafayette.

Az elmúlt években az illegális letöltők száma azonban folyamatosan csökken, köszönhetően a stream szolgáltatók térhódításának, már egyszerűbb – és persze megfizethetőbb – előfizetni egy olyan csatornára, mint a Netflix, a Hulu vagy az HBO Go, és legálisan hozzáférni a tartalmakhoz.