A FINA vizes vb-re érkező külföldi turisták rendkívül jó benyomásokkal térnek haza Magyarországról, kiemelkedően elégedettek az országgal, a biztonsággal, és nagyra értékelik a látnivalókat, attrakciókat is. Ötből négyen azt mondják, ajánlják majd az ismerőseiknek is Magyarországot, és nagyon magas azoknak az aránya is, akik szívesen visszajönnének. Többek között ez derült ki a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) sportesemény közben készített felméréséből, amelynek részleteit Guller Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója ismertette kedd délelőtti sajtótájékoztatóján.

A Magyar Turisztikai Ügynökség a FINA vizes vb turisztikai hatásait vizsgálta. Az adatfelvételre Balatonfüreden, illetve Budapesten a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában, valamint a Duna Arénában és ezek szurkolói zónáiban került sor 800 külföldi turista megkérdezésével. A felmérés eredményei szerint Magyarország nemcsak egy világverseny rendezőjeként, hanem vendéglátóként és úti célként is remekül vizsgázott az elmúlt hetekben.

„Magyarország megmutatta a világnak, hogy képes egy ekkora volumenű sporteseményt megrendezni, turisztikai úti célként is remekül vizsgázott az ország az elmúlt néhány hétben." - mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója.

Visszajönnének Magyarországra, és az ismerőseiknek is ajánlják majd

A világeseményen résztvevő külföldiek közel kétharmada a Magyarországon szerzett tapasztalatai alapján biztosan tervezi, hogy máskor is idelátogat, összesen 98%-uk nyitott a visszatérésre. Öt megkérdezett közül négyen azt mondták: a Magyarországon szerzett tapasztalatai alapján biztosan ajánlanák másoknak is, hogy ide látogassanak.

A vizes vb rendezésével olyan új vendégeket sikerült megszólítani az országnak, akik e sportesemény nélkül nem biztos, hogy Magyarországot választották volna úticéljuknak. Nem az ilyenkor szokásos, nyaraló turisták teszik ki a jelentős hányadát az itt tartózkodóknak, hanem a sport- és üzleti turisták vannak túlnyomó többségben, akiknek a költése jelentősen magasabb. Így az előzetes várakozások szerint milliárdokkal több pénz áramlik a turizmusba a vizes világbajnokság alatt" – fogalmazott a kutatás kapcsán Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója.

A sportesemény miatt ide érkező turisták ráadásul négyszer annyi időt töltöttek az országban, mint a máskor érkező turisták: 9 napig maradtak átlagosan, miközben más időszakokban az átlag 2,4 nap szokott lenni egy külföldi turista esetében. „A vizes vb-re érkezők a kutatás szerint a minőségi szolgáltatásokat részesítették előnyben, 62%-ban szállodában, apartmanban szálltak meg, és a hotelben megszállók 53%-a 4-5 csillagos szálláshelyet választott. Azaz a nagy nézettségű, magas presztízsű, népszerű sportversenyek látogatóival éppen azokat a fizetőképes, maguknak egyúttal hosszabb tartózkodást is megengedő turistákat nyerhetjük meg, amely az MTÜ egyik kiemelt stratégiai célja" – tette hozzá Guller Zoltán.

A vizes vb rendezvényeit meglátogató külföldi turisták között domináltak a fiatalok. A fiatalok, diplomások, jellemzően egyénileg szervezték az útjukat és kis csoportokban, repülővel érkeztek. A megkérdezett látogatók közel fele 18-29 éves korosztályba tartozott. A legjellemzőbbek a kis csoportok, a 2-4 fős társaságok, a válaszolók 71%-a tartozott ebbe a csoportba.

A FINA vizes vb külföldi nézői rendkívül elégedettek

A kutatásból az látszik, hogy Magyarország az idelátogató turisták számára jellemzően sokkal jobb élményt nyújt, mint amilyen várakozásokkal ideérkeznek, vagy mint amilyen kép élt bennük az országról" – fogalmazott Guller Zoltán. A rendezvényen résztvevő külföldiek fele esetében pozitívan változott a Magyarországról kialakult kép, egyharmaduknál pedig nem változott. A megkérdezettek Magyarországgal való elégedettsége egy tíz fokú skálán közel 9-es.

A felmérésben részt vevők közel felének a véleménye pozitívan változott az itt élők barátságossága kapcsán. Ugyanígy pozitív irányba mozdult el Budapest városának reputációja is, aminek kapcsán ma már a megkérdezettek fele úgy gondolja, hogy a főváros a vizes sportok széles lehetőségét kínálja mindenki számára. Az infrastruktúrával – közlekedés, szállás, rend, tisztaság – való elégedettség is magas, minden vizsgált tekintetben 8 feletti értéket kapott egy tízfokú skálán.

A legnagyobb pozitív fordulat a biztonság érzékelése terén volt, 57 százaléknak, vagyis több mint a megkérdezettek felének változott pozitívan a véleménye, és összességében egy tíz fokú skálán 8,84 pontra értékelték a biztonságot. A látogatók a helyi látványosságokat, attrakciókat is nagyra értékelték 8,44-es átlagpontszámmal. A legnépszerűbb látványosság a Parlament, a megkérdezettek 70% meglátogatta, vagy tervezi, hogy meglátogatja az Országházat. Második helyen a Budai Vár, míg harmadik helyen a Lánchíd áll. Ezen kívül sokan ellátogattak Szentendrére, Etyekre és Visegrádra is.

A felmérés vizsgálta azt is, hogy mit gondolnak az ide érkezők a világbajnokság szervezéséről és az infrastruktúráról: a közlekedési lehetőségekre - szintén 10 fokú skálán - 8,29 pontot adtak, és a renddel és a tisztasággal való elégedettség is magasnak számít (8,25). A világbajnoksággal való elégedettség is nagyon magas, a megkérdezetteknek több, mint a fele egy ötös skálán ötöst adott a verseny szervezésére, a helyszín minőségére, megközelíthetőségére, az információs elérhetőségére, a rendezők és önkéntesek segítőkészségére.

Hosszú távú hatások