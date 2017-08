Alkalmi rendezvényeken is kell számlát adni

A nyári időszakban sok kereskedő és vendéglős kitelepül alkalmi rendezvényekre, sőt vannak, akik kifejezetten csak ilyen keretek között működnek, értékesítenek. A számla- vagy nyugtaadás az alkalmi rendezvényeken is kötelező, az pedig, hogy kell-e online pénztárgépet használni, a tevékenység statisztikai besorolásától függ - hívta fel a figyelmet az adóhatóság a honlapján.

A tájékoztató szerint az alkalmi (ünnepi) vásárokon és alkalmi rendezvényeken folytatott kiskereskedelmi értékesítés a piaci kiskereskedelem alágazatba tartozik, függetlenül attól, hogy ott milyen elárusító helyen értékesítik a termékeket. Ilyen helyen történő kiskereskedelmi értékesítés esetén továbbra sem kötelező a pénztárgépes nyugtaadás.

A vásárokon, fesztiválokon, alkalmi rendezvényeken folytatott vendéglátó tevékenység esetében a gépi nyugtaadás alól csak a mozgó vendéglátás mentesül. A besorolás szempontjából fontos feltétel, hogy a "vendéglátóegység" változtatja a helyét, tehát nem tartózkodik huzamos ideig egy helyen, nem biztosít ülőhelyet, nincs felszolgálás. Mozgó vendéglátásnak tekinthető a rendezvény területén folyamatos mozgásban lévő fagylaltos, hot dogos és italokat árusító kocsi, vagy a mozgó perecárus.

Nem tekinthető mozgó vendéglátásnak az alkalmi rendezvényekre, vásárokra, falunapokra kitelepülő vendéglátó egységek értékesítése, ha a rendezvényen nem változtatják a helyüket, egy meghatározott (bérelt) helyen tartózkodnak, beleértve, amikor egy mozgásra alkalmas járműben folyamatosan egy helyen vannak, ezért pénztárgép használatra kötelezettek.

Szintén nem minősül mozgó vendéglátásnak, ha egy vendéglátó egység kitelepül egy alkalmi rendezvényre, vásárra, és ott a szervező által rendelkezésre bocsátott helyen, például faházban rendezkedik be ételkészítésre és kiszolgálásra, ezért ott is pénztárgéppel köteles nyugtaadási kötelezettségét teljesíteni.



Azon adóalanyoknak, akik állandó üzletükben folytatott tevékenységük mellett alkalmi rendezvényekre is kitelepülnek, csak akkor kell bejelenteniük a pénztárgép üzemeltetési helyének megváltoztatását, ha az áthelyezés tartós. Az alkalmi kitelepülés - annak átmeneti, ideiglenes jellege miatt - nem tekinthető állandó üzemeltetési helynek, ezért az oda történő átmozgatás miatt bejelentési kötelezettség sincs.

Abban az esetben, ha a pénztárgépet üzemeltető adóalany online pénztárgépét kizárólag alkalmi rendezvényeken, vásárokon - kitelepüléseken - akarja használni, az üzembe helyezéshez szükséges regisztrációs kód igénylése során azt kell jelölni, hogy állandó üzemeltetési hellyel rendelkezik, amelynek címeként székhelycímét kell feltüntetni.