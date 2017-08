Kijöttek az Apple második negyedévére vonatkozó pénzügyi adatai. A vállalat rendkívül jó számokat közölt, melyet leginkább a megnövekedett mobileladásoknak köszönhet. A részvényárfolyam szárnyal, mert bíztatóak az előrejelzések az iPhone 8 kapcsán. Azonban az ázsiai piac miatt van miért aggódnia a mobilgyártónak.

Jócskán felülmúlta az elemzői várakozásokat az Apple második negyedévre vonatkozó jelentése. Fontos megjegyezni, hogy ez egyben a szilícium-völgyi techóriás üzleti évének harmadik negyedéve.

A cég árbevétele jelentősen megugrott, 45,4 milliárd dollár volt. A következő negyedéves várakozásai még ennél is optimistábbak, 49,21 milliárd dolláros árbevételt várnak az Apple elemzői - írja a CNBC.

A jó hírek hatására az Apple részvényei jelenleg 7 százalékot emelkedve elérték a 159 dollárt. Ha a lendület kitart (legalább 156,65 dolláros szintig), akkor az amerikai tőzsde nyitásakor az Apple piaci kapitalizációja rekordot döntve elérheti a 830 milliárd dollárt.

A bővülés mögött első sorban az áll, hogy az Apple 41,03 millió iPhone-t adott el a második negyedévben. Ez jóval meghaladta az elemzői várakozásokat, a Wall Streeten ennél alacsonyabb számra, 40,7 millióra számítottak. A növekedés jelentős része az ázsiai, dél-amerikai és közel-keleti kereslet emelkedésének köszönhető.

Az előző év azonos negyedévével összehasonlítva ez jó eredmény, 2016. április-júniusban 40,4 millió okostelefont értékesítettek.

Ez egyben azt is jelenti, hogy az iPhone összesített eladási számai átlépték az 1,2 milliárd darabot.

Bár ezek magas számok, de jellemzően ebben a negyedévben a legalacsonyabbak az eladások. Az Apple új zászlóshajóját, az iPhone 8-at várhatóan szeptember elején mutatják be. A vállalat nagyon készül a bemutatóra, hiszen ez jubileumi modell lesz, mert az első iPhone tíz évvel ezelőtt debütált a piacon. Ugyanekkora várható az iPhone 7s és az iPhone 7s Plus bemutatása is.

Azonban a jó hírek ellenére is van miért aggódnia az Apple-nek, ugyanis Kínában folyamatosan vesztenek pozíciójukból. Egy felmérés szerint 14 százalékkal csökkentek az eladásaik az olcsó androidos telefonok térnyerése miatt. Ez azt jelenti, hogy könnyen kiszorulhat az amerikai vállalat a legnépszerűbb öt mobil közül Kínában.

Jelenleg az ázsiai országban az iPhone az ötödik helyen áll, a listát a Huawei vezeti 23 millió eladott mobillal. A két márka közé az Oppo (21 millió), a Vivo (16 millió) és a Xiaomi (15 millió) ékelődött be. Az Apple az iPhone 8-tól várja a trend megfordulását.

A második negyedévben az iPadekből 11,42 millió darabot adott el az Apple, ami jobb, mint az előző negyedévi adat, míg a Mac laptopok értékesítése kicsit visszaesett (4,29 millió darab).

Az Apple készpénzállománya is nőtt, a második negyedévben új csúcsot, 261,5 milliárd dollárt ért el. Az első negyedévben a készpénzállomány mértéke 256,8 milliárd dollár volt, míg éves szinten 13 százalékos volt az emelkedés.

Hogy mekkora pénztömegről van szó, azt jól szemlélteti, hogy piaci értéken ennyiből fel lehetne vásárolni olyan cégóriásokat, mint a Wal-mart és az AT&T együtt.

A cég pénzügyi igazgatója, Luca Maestri elárulta, hogy ennek a hatalmas pénztömegnek a 94 százaléka az Egyesült Államokon kívül található.