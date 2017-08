Szaúd-Arábiában építik fel az új Dubajt

Szaúd-Arábia több száz kilométernyi partvonalat kíván átalakítani a Vörös-tenger mellett a nemzetközi turizmus felvirágoztatásának érdekében. Ez a szakasz megfelelne a nemzetközi normáknak is. Az átalakítás része annak a nagyobb tervnek, aminek köszönhetően az ország kevésbé támaszkodna az olajiparra.

A gigaprojekt 50 szigetet és 34 ezer négyzetkilométert – ez a terület nagyobb, mint maga Belgium – az Umluj és Al Wajh közötti területet foglalja magába. Ide érkezhetnek „luxus utazók a világ minden tájáról" – fogalmaz egy, a Bloombergnek küldött hivatalos közlemény.

A látogatók hozzáférhetnek majd a Mada'in Saleh ősi romjaihoz – amit egy ugyanolyan ősi civilizáció épített, mint Petra városát Jordániában, és szintén az UNESCO világörökségi helyszín.

Az új partszakaszt a Szaúd-Arábiai királyság szuverén vagyonából fogják kifejleszteni, és az első munkálatok két éven belül megkezdődnek.

A napra vágyó turisták bevonzása a szaúdi tengerpartra teljes mértékben át tudná alakítani a turisztikai ipart, ami ez idáig a muzulmán zarándokokra, Mekkára és Medinára támaszkodott.

Amíg a közlemény hangsúlyozza a projekt gazdasági előnyeit, addig nem tér ki azon olyan problematikus kérdésekre, mint hogy mennyire elfogadható a terv egy olyan királyságban, ahol ekkora a vallási intézmény hatalma.

Ha nem tudod megváltoztatni az alkoholra vagy ruházkodásra vonatkozó korlátozásokat, akkor ez a piac eltűnik – mondta Crispin Hawes, a londoni székhelyű Teneo Intelligence ügyvezető igazgatója, utalva ezzel a külföldi turistákra.

A turisták nem igényelhetnek vízumot, vagy nem kaphatnak ilyet online. Ugyanakkor a nyilatkozat tartalmaz egy dokumentumot, ami egy „félig autonóm" területre vonatkozik, amit „független törvények és egy magánbizottság által kidolgozott és irányított szabályozási keret" irányít, ez pedig arra utal, hogy a területen enyhíteni tervezik a Szaúd-Arábiában máshol alkalmazott szigorú szabályokat. A királyságban a szunnita iszlám szigorú értelmezése tiltja az alkoholt, megszabja a ruházkodást, és korlátozza a nemi keveredést, valamint megakadályozza a nőknek az autóvezetést.

A javaslat részét képezi Mohammed bin Salman koronaherceg tervének, amiben szeretné felkészíteni a legnagyobb arab gazdaságot az olaj utáni időszakra. A hatóságok már korábban is enyhítettek a szórakoztatásra vonatkozó szabályokon – koncertek, táncműsorok, és filmvetítések is több ezer embert vonzottak az elmúlt évben.

Az ötlet, hogy külön területeket hozzanak létre lazább szabályozással a külföldiek számára nem teljesen új keletű dolog Szaúd-Arábiában. A leghíresebb a Dhahranban található Saudi Aramco telephelye, amit egy amerikai külváros mintájára terveztek. Sőt, Abdullah Király tudományos és technológiai egyetemen a nők vezethetnek, és olyan ruhát hordhatnak, amilyet akarnak.

Saeed Al Wahhabi, szaúdi politikai kommentátor elmondta, hogy a bejelentés időpontja és a kezdés között a hosszú átfutási idő azért így tervezték, hogy megvizsgálhassák, a nyilvánosság miképpen reagál majd a tervre.

A projekt vélhetően 35 ezer új munkahelyet fog teremteni, és amennyiben beindul, 15 milliárd riállal (ami körülbelül 4 milliárd dollárnak felel meg) fog hozzájárulni Szaúd-Arábia bruttó hazai termékéhez a nyilatkozat szerint.

A Mohammed herceg vezette befektetési alap a kezdetek után nemzetközi vállaltokkal is partnerségi egyezségeket köt. A projekt várhatóan 2019 harmadában indul majd, az első ütem pedig 2022 végére fejeződik be, ami már magában foglalja a szállodák és luxus lakóegységek fejlesztését, valamint minden logisztikai infrastruktúrát, beleértve a levegő, földi és tengeri közlekedési csomópontokat is.