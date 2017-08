Így lett multimilliárdos Richard Branson

Richard Branson multimilliárdos idén ünnepli 67. szülinapját, karrierjét pedig több mint 50 évvel ezelőtt kezdte. Első diákmagazinját már 15 évesen megalapította, és ezzel kellő tapasztalatot szerzett élete első üzleti tervéhez.

A fiatal Richard Branson 15 éves korában elégedetlen volt a megszokott iskolai gyakorlattal, ezért újítani akart az iskolai lapban.

A testi fenyítés, a kötelező kápolnalátogatás, és latin ellen akartunk kampányolni

– mondta Branson, aki szerint a változtatást az igazgató nem nézte jó szemmel.

Branson ötletei túlságosan forradalmiak voltak ahhoz, hogy az iskolai folyóiratban, a Sztoikusban megférjenek, ezért kapcsolatba lépett más iskolákkal, ahol hasonló szabályozások voltak.

Így született meg az ötlete az iskolákon átívelő magazinnak: a Studentnek.

Branson komoly munkát fektetett a diáklapba, találkozott több tanulóval is az érintett iskolákból, és folyamatosan lejegyzetelte az ötleteit - írja a CNBC.

Ezt a jó szokását a mai napig megtartotta, nehogy elfelejtsen valamit.

Az iskolai újság sikere érdekében Branson összegyűjtött egy 250 névből álló listát parlamenti képviselőkből, akikkel kapcsolatba szeretett volna lépni, valamint egy listát a telefonkönyvből a potenciális kiskereskedőkről is.

Ezzel gyakorlatilag el is készült Branson első üzleti terve, ami, ahogy ő fogalmazott, néha egyszerű is lehet, nem mindig a hosszadalmas papírtömeg jelenti a biztos sikert.

Branson húsz évesen alapította meg a Virgin céget, ami postán rendelhető lemezek forgalmazásával foglalkozott.

A siker titka az volt, hogy olcsóbban adta el a lemezeket, mint ahogy a vásárlók a boltokból megszerezhetnék.

1971-ben maga is üzletet nyitott az Oxford Streeten, a befolyó bevételeknek köszönhetően pedig 1972-ben Nicki Powellel közösen megalapította a Virgin Records-ot, és stúdiót emelt Oxfordshire-ben.

Az első Virgin Records logóval ellátott termék Mike Oldfield: Tubular Bells című albuma volt, amivel maga a zenész is berobbant a köztudatba. A lemezt több mint 5 millióan vették meg.

A kiadóhoz később olyan előadók csatlakoztak, mint Paula Abdul, Belinda Carlisle, a Genesis, Phil Colins vagy a Rolling Stones.

Branson a Virgin Music Group céget hatalmas sikerre vitte, 23 éves korára már fontmilliomossá vált. 1992-ben, hogy megtartsa légiközlekedési vállalatát, eladta a Virgin Recordsot 500 millió fontért.

Branson azt mondta, hogy sírt, amikor az eladás befejeződött, mert a Records volt az első pillére a Virgin Groupnak. 1996-ben létrehozta a V2 Records-ot, hogy ismét visszakerüljön a zenei piac vérkeringésébe.

Randolph Fields és Allan Hellary voltak az alapítói annak a légitársaságnak (Laker Airways), amihez később csatlakozott Branson is. A milliárdos a Virgin Recordsból származó jövedelmével szállt be, társulása után lett a légitársaság neve Virgin Atlantic. Branson már az elején kijelentette, hogy ha nem lesz egy év alatt sikeres a vállalat, akkor nincs értelme tovább folytatni, és kiszáll belőle.

A cég azonban egy éven belül nyereségessé vált, és sikere azóta is töretlen. A Virgin 2003-ban már a brit piac hatodik legnagyobb légitársaságává nőtte ki magát, és hosszú távú útjait figyelembe véve a második legnagyobb – örök riválisa, a British Airways után.

A légitársaság több díjat is birtokol, az Airline of the Year Awardot, vagyis az Év Repülőtársasága díjat három egymást követő évben is elnyerte.

Kalandozások más területeken

A milliárdos 1999-ben alapította a Virgin Mobile telekommunikációs céget, ami jelenleg 13 országban, például az Egyesült Államokban, Kanadában, vagy Franciaországban is elérhető.Branson a jövő technológiáira is figyel, ugyanis 2004-ben megalapította a Virgin Galactic vállalatát, ami az űrturizmusra fókuszál, használva a Spaceship One-t, amit a Microsoft társalapítója Paul Allen finanszírozott, és a legendás amerikai repüléstechnikai mérnök, Burt Rutan tervezett.

A Virgin Group égisze alatt Richard Branson megalapította a Virgin Fuelt, ami a globális felmelegedésre, valamint az üzemanyag készletek felhasználására igyekszik reagálni, mivel forradalmibb és olcsóbb üzemanyagot kínál a gépkocsik számára, és a közeljövőben a repülőgépek számára is.

Brenson 2007-ben létrehozta a The Virgin Earth Challenge-et, ami egy új, globális tudomány-technológiai díj. Meggyőződése szerint az ilyen jellegű díjak ösztönzik a technológiai fejlődést az emberiség javára.

A 25 millió dollár értékű díjat az kapja, aki képes olyan, kereskedelmi szempontból is értékes tervet bemutatni, ami egy év alatt eltünteti 10 évnyi üvegházhatás által termelt gázkibocsátást.

Branson szenvedélyesen szeret megdönteni világrekordokat, első rekordját 1987-ben érte el, amikor elsőként szelte át a Csendes-óceánt hőlégballonnal. Ő a legidősebb sportoló, aki átszörfözött a La Manche csatornán, 61 évesen, 2012-ben szerezte meg ezt a címet.

A Virgin Grouphoz jelenleg 400 cég tartozik, Bransont a Buckingham palotában 2002-ben lovaggá ütötték, a Forbes magazin becslése szerint pedig 5 milliárdos vagyonnal rendelkezik.