Dráguló törlesztő, új forint és zseniális Tesla hevítette a kedélyeket

Tombol a hőség Magyarországon, amelynek köszönhetően megugrott az ásványvíz-, a sör- és a jégkrémfogyasztás is. Azonban nemcsak a nagy meleg van hatással a pénztárcánk tartalmára, a héten lehetett utoljára fizetni a régi 2000 és 5000 forintos bankjegyekkel. Több tízezer ember törlesztőjét érintheti az árfolyamgát kedvezményes időszakának vége, nekik akár a törlesztőrészletük futamideje is nőhet. Külföldön is történtek érdekes dolgok, talán ismét Elon Musk gurította a legnagyobbat. Heti gazdasági összefoglaló.

Búcsú két bankjegytől

A héten még egy napig lehetett fizetni a régi 2000 és 5000 forintos bankjegyekkel, azonban augusztus 1-jétől már csak a sárga 5000-est és a barna 2000-est fogadják el a pénztárak és a különböző automaták. Akinek a régi széria címleteiből maradt még, az három évig beválthatja őket a bank- és postafiókokban.

A bankjegyek kivonása sikeresnek tekinthető, hiszen több mint a régi címletek háromnegyede már nincs forgalomban. Kiderült az is, hogy a magyarok több milliárd forintnyi régi címleten ülnek, ezek valószínűleg gyűjtőknél vagy külföldieknél vannak.

A Tesla tovább száguld

Közzétette a Tesla a második negyedévre vonatkozó jelentését, amiből kiderül, hogy 1,16 milliárd dollárnyi készpénzt élt fel a vállalat. Ez azért történt, mert be kellett indítani a Tesla 3-as modellt, azonban a befektetők ezek ellenére is rendkívül jó hangulatban vannak.

Ennek oka Elon Musk (akit korunk Vasemberének is neveznek), aki nagyon pozitív jövőképet fest a cég jövőjéről. Szeptemberben bemutatják az elektromos kamiont, és a Tesla a napelemek piacát is meg szeretné reformálni. Ezt új, esztétikus, cserépként is működő panelekkel oldaná meg a vállalat.

Tízezrek törlesztője drágulhat

Idén lejár az ötéves kedvezményes időszak az árfolyamgátas devizahitelesek esetében. Ez azt jelenti, hogy 59 ezer ügyfélnek átlagosan 7 ezer forinttal emelkedik a törlesztőrészlete.

További rossz hír, hogy az érintett hitelesek 5 százalékánál a futamidő is meg fog hosszabbodni. Ennek oka, hogy az árfolyamgát esetében a hitelesek nem a 250 feletti svájcifrank-árfolyamon törlesztettek, hanem a kedvezményes 180 forinton. A kettő közötti különbség egy gyűjtőszámlán halmozódott eddig, ezt kell most részletekben visszafizetni. Írtunk arról is, hogyan tehetjük kedvező kamatozásúvá a hitelünket.

Bajban az HBO

Óriási bajba került az HBO, mert hackerek feltörték a cég szervereit, amelyről kiszivárogtak több sorozat epizódjai és forgatókönyvei. Az érintett szériák között van a Trónok Harca, amely nem először szenved ilyen kárt, az ötödik évadból négy rész került ki idő előtt.

Az etikátlan támadások és az illegális letöltések óriási kárt okoznak az amerikai tévécsatornának. A hetedik évad első részét 90 millióan szedték le illegálisan. A legutóbbi becslések szerint a torrentoldalak 227 millió dolláros árbevétellel rendelkeznek összesen, míg a Trónok harca évente több mint 1 milliárd dollár bevételt generál a New York Times szerint.

Gazdaságilag is óriási siker a vizes világbajnokság

A magyar csapat jól szerepelt a FINA vizes világbajnokságon, de nem csak a sportolókat illeti dicséret. A jó szervezésnek köszönhetően a szurkolók is elégedettek voltak. Ötből négy külföldi az mondja, hogy ajánlja ismerőseinek Magyarországot, de magas azoknak az aránya is, akik visszajönnének.

A sportesemény miatt ideutazó turisták négyszer annyi időt töltöttek itt, mint máskor, átlagosan kilenc napig maradtak. Az esemény megítélése nagyon jó volt, ami hosszú távon pozitív irányba formálhatja a Magyarországról kialakult képet.

A hőség a pénztárcára is hatással van

Ilyen melegben nem meglepő, de csúcson pörög több termék fogyasztása is. A magyarok a kánikulában négyszer annyi ásványvizet vesznek, mint egy átlagos nyári napon. Az ásványvizek mellett 70 százalékkal megugrott a jégkrém-, és 40 százalékkal a sörfogyasztás is.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint a nyár slágergyümölcse már nem a dinnye, hanem a barack. Kiderült az is, hogy egyre több magyar engedhet meg magának nyaralást, 15,6 százalékkal nőtt azoknak az aránya az elmúlt öt évben, akik ily módon is szabadságra tudnak menni.

Egyre többen vakulhatnak meg

Szinte népbetegség lehet a vakság a BBC szerint, amely azt írja, hogy 2050-ig megháromszorozódhat a vakok száma. Ez azt jelenti, hogy 115 millióra nőhet a számuk. Ennek fő oka a rossz orvosi ellátás lehet, ez főként Afrikában és Ázsiában probléma.

A látáskárosultak száma még ennél is magasabb, elérheti az 550 millió főt 2050-ig. Az emelkedésnek demográfiai okai is vannak, hiszen öregedő társadalommal párhuzamosan, egyre többen lesznek az enyhe vagy súlyos látáskárosultak.

Majdnem minden emelkedik Magyarországon

Egyre többet vásárolnak a magyarok a boltokban, a kiskereskedelmi forgalom 5,5 százalékkal emelkedett a tavalyi júniushoz képest. Jól teljesített az ipar is, itt 4 százalékos volt a bővülés.

Nem történt változás azonban az alapkamat esetében, az irányadó ráta továbbra is 0,9 százalékon áll. Nem változott a héten a benzin ára sem, viszont a dízelesek nem örülhetnek. A gázolaj literenkénti árfolyama két forinttal, 343 forintra nőtt.