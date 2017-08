Lassult a lakásárak növekedése

Átlagosan 11,6 százalékkal, reálértékben pedig 8,6 százalékkal emelkedtek a hazai lakásárak az idei évben az első negyedéves szinten. Ez viszont lassulásnak minősül a 2016 év végi százalékokhoz képest- derült ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jelentéséből.

Az MNB lakásárindexéből az derül ki, hogy az első negyedév alatt nominális alapon 2,6 százalékban nőttek a lakásárak. Ez az adat viszont gyorsabb negyedéves dinamikát mutat a tavalyi negyed év 1 százalékos emelkedésénél.

A lakásárak negyedéves növekedése Budapesten az előző időszaki 2,4 százalékról 3,8 százalékra gyorsult. Éves alapon azonban lassulás tapasztalható, hiszen 2016 év végi 23,5 százalékos növekedésről 2017 első negyedévére 16,9 százalékra csökkent az árak növekedési üteme.

A vidéki városokban is lassult a dinamika negyedéves és éves alapon is, azonban így is egy év alatt 9,2 százalékkal nőttek az árak. Ellenben a községekben az év végi csökkenés után az idei év első negyedévében a lakásárak 3,8 százalékos emelkedést produkáltak.