Óriási biznisz lett a rozé

Évek óta egyre népszerűbbek a rozé borok. Most egy friss kimutatás megállapította, hogy a globális rozépiac értéke 389 millió dollár, és egyre növekszik. Hiába azonban a gyors bővülés, a rózsaszínű bor részesedése még így is eltörpül a többi borhoz, illetve a sörhöz képest is.