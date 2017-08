A Debreceni Airport Magyarország második legnagyobb, egyben a schengeni kritériumoknak megfelelő reptere. Forgalma idén júliusban minden korább rekordot megdöntött: közel 40.000 utazót fogadott.

A WizzAir-nek és a Lufthansa járatainak köszönhető a leginkább, hogy Debrecen repülőterén a július eddig soha nem látott utasforgalmat hozott. A reptér üzemeltetője szerint 38.940 utazó fordult meg a légikikötőben, ami 5 százalékkal több mint a tavalyi év azonos időszakában.

Nemzetközi célpontok és régiós szerepvállalás

A repülőtérről több európai és izraeli célállomás is elérhető, de miután június 11-től az ukránok is vízummentesen léphetnek be a schengeni övezetbe, Debrecenben arra számítanak: megnő a régióban betöltött szerepe az állomásnak, mely növeli a turisták városban töltött vendégéjszakáinak számát is. Az üzemeltető jelezte: a nyári hónapokban

100.000 fő fölötti utaslétszámot várnak a repülőtérre.Érzékelhetően emelkedik a környező megyékből a repteret választó utasok száma is.

Tarolnak a charterjáratok

Debrecenből négy, a magyar nyaralók körében is népszerű úti cél, Törökország, Bulgária, Görögország és Egyiptom is elérhető, több társaság is innen indítja charterjáratait. A német partnerségnek köszönhetően Európa egyik legjobb reptere, München is közvetlen csatlakozzással bír Debrecenhez, a német légikikötőből egyetlen átszállással öt kontinensre lehet utazni.

A repülőteret üzemeltető cégcsoport közölte: jelenleg is tárgyalásokat folytatnak újabb járatok fogadásáról és indításáról több légitársasággal. Várakozásaik szerint ez év végére utasforgalmuk eléri a 300.000 főt.