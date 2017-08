A keresőóriáshoz köthető X-labor még a Google fejlesztései közül is csak a legszokatlanabbakkal és a legköltségesebbekkel foglalkozik. Teszi mindezt meglehetősen diszkréten és hatalmas pénzekkel megtámogatva. A Google önvezetői autóin is dolgozó elitlabor most a megújuló energia tárolásának problémájára ígéri a választ.