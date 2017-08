A Google kirúgta szexista mérnökét

Nem dolgozik többé a Google-nél az a mérnök, aki nemi előítéletekben gazdag, általánosító bejegyzést írt a cég belső levelezésébe. A férfi szerint részben biológiai okai vannak annak, hogy kevés a nő a techszektorban. A cég volt alkalmazottja szerint jogszerűtlen volt a kirúgása, ezért a döntést megtámadja. A szexizmus óriási probléma a Szilícium-völgyben, ráadásul a Google ellen már folyik egy nyomozás, ami a fizetések közötti különbségeket vizsgálja.

Hétfőn futótűzként terjedt a hír, miszerint a Google egyik férfi alkalmazottja olyan bejegyzést küldött a kollégáinak, amely hátrányos színben tünteti fel a nőket, és bántóan általánosító. Az írás előbb cégcsoporton belül keltett óriási felháborodást, majd annak kiszivárgása után a Szilícium-völgyön is túlnőtt a szexista mérnök sztorija.

A hírre reagálva a Google anyavállalata, az Alphabet azonnal kirúgta a férfit. A mérnök hétfőn a Reuters hírügynökségnek küldött e-mailjében megerősítette, hogy elbocsátották, amit a cég azzal indokolt, hogy a férfi nézetei nemi sztereotípiákat állandósítanak.”

Sundar Pichai, a cég vezérigazgatója azonnal írt egy körlevelet az alkalmazottaknak, hogy Damore levelének egyes részei megsértik a Google magatartási kódexét, és átlépi a határt a káros nemi előítéletek terjesztésével kapcsolatban.”

Pichai teljes levele a CNBC oldalán elérhető, amelyből az is kiderül, hogy a cégvezető európai és afrikai üzleti útja után épp vakációra indult volna, de ezt megszakítja a történtek miatt, és azonnali gyűlést hív össze az eset kapcsán.

De mit is írt a férfi?

A Bloomberg megnevezte azt az alkalmazottat, aki a Google szabályzatának ellentmondó bejegyzést írta. James Damore, aki mellesleg egy Harvardon végzett rendszerbiológus, egy cégen belüli jegyzetben azzal érvelt, hogy részben biológiai oka van annak, hogy kevés nő dolgozik a számítástechnikai iparban, és hogy kevesen jutnak el a vezetői szintre.

A férfiak és a nők preferenciáinak és képességeinek eloszlása részben biológiai okok miatt eltér.”

Szerinte nem véletlen az sem, hogy a nők többsége inkább a szociális és művészeti területeken helyezkedik el.

A teljes bejegyzést először a gizmodo.com tette közzé, ennek hossza tíz oldal. Az írás részletesen érvel amellett, hogy nem a diszkrimináció áll a nők alacsony létszáma mögött a szektorban, és

nem szabad feltételeznünk, hogy a nemek közötti egyenlőtlenségek szexizmust jelentenek.”

Damore azt is írta, hogy ugyan a Google baloldali beállítottsága egy politikailag korrekt monokultúrát hozott létre, de éppen emiatt nem lehet őszintén beszélni a nemi különbségekről. Szerinte emiatt az újonnan felvett női alkalmazottak számára tartott oktatások félrevezetőek is lehetnek.

Damore lépni fog

A mérnök a Reutersnek küldött levelében leírta azt is, hogy nem hagyja annyiban a dolgot, és jogi útra fogja terelni az ügyet.

A férfi panaszt tett a Google ellen az amerikai munkaügyi hatóságoknál, mert állítása szerint a vezetés megpróbálta szégyenérzetére apellálva elhallgattatni őt.

Olaj a tűzre

James Damore bejegyzése és kirúgása a lehető legrosszabbkor jött a Google-nek. Az Egyesült Államokban hónapok óta vita folyik a nők helyzetéről a férfiak által dominált számítástechnikai iparban.

Bár több vállalat egyre elkötelezettebb a nők alkalmazását illetően, arányuk a mérnöki és vezetői pozíciókban továbbra is alacsony, és sokszor hátrányos megkülönböztetésnek, illetve szexuális zaklatásnak vannak kitéve munkahelyükön.

A Google esetében az alkalmazottak kevesebb mint harmada nő, és ez az arány jóval alacsonyabb a vezetők között – írja a Reuters.

Ráadásul az amerikai Munkaügyi Minisztérium jelenleg vizsgálja a Google-t, a szervezet arra kíváncsi, hogy a cég a vonatkozó jogszabályokat megsértve kevesebbet fizetett-e a férfi kollégáikkal azonos munkakörben dolgozó női alkalmazottaknak.

A cég tagadja ezeket a vádakat.

A Financial Times áprilisban jelentetett meg egy elemzést, amely 500 olyan startupot vizsgált, ahol az alkalmazottak létszáma kevesebb mint 100 fő. A kimutatásból az derült ki, hogy mindössze a dolgozók 23 százaléka nő, összehasonlítva a nagyobb cégek átlagával, ahol ez az arány 36 százalék.

Az Elelphant in the Valley látványos infografikán tette közzé a Szílicium-völgyben uralkodó szexizmusról készült tanulmányát, melyben több erős megállapítás is olvasható. Eszerint a nők