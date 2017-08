Mintegy 95 milliárd eurót tesz ki a görög vállalatok és közel 4 millió görög állampolgár tartozása az állam felé. A pénzügyminisztérium most úgy gondolta, stratégiai háborúba kezd a tartozás beszedéséért, és ebben minden alkalmazható eszközt be is vet. Szezon ide vagy oda: a turistaközpontok a legfontosabb célpontok közé tartoznak.