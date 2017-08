A magyarországi GDP egyik nagy szeletét a hazai autóipar adja. A négy nagy itteni gyártó – Mercedes, Opel, Suzuki, Audi – mellett azok első körös beszállítói is komolyan hozzájárulnak az ágazat sikeréhez – jelentette az Euler Hermes. A folyamatos növekedés mellett azonban érkeznek a kihívások is: egyre fejlettebb szoftverekre van szükség a jövő járműveiben, miközben az elektromos járművek gyors tempóban terjednek Európában is. Az pedig még nincs lefutva, hogy a Tesla melyik régiós országba viszi európai gyártását.