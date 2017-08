Márciustól építik és most bekapcsolódik a termelésbe a Debrecenben épült kiserőmű, amely a város hulladékkezelő telepén keletkező gázokat alakítja hővé és villamos energiává – jelentette az energetikai szolgáltató és kereskedő Alteo. A mintegy 300 milliós beruházás révén komoly csökkenés érhető el a károsanyag-kibocsátásban is.

A debreceni hulladékkezelőben keletkező ún. depóniagázt hasznosítja az a kiserőmű, mely most kezdi meg működését. A 499 kilowatt névleges teljesítményű termelő hővé és villamos energiává alakítja a hulladékgázokat.

A harmadik áll munkába

Nyíregyházán és Debrecenben is működik már egy depóniagázas erőmű, most a harmadik is munkába áll, szintén Debrecenben. Az ezekben alkalmazott megoldásnak az a lényege, hogy a hulladéklerakóban keletkező, magas üvegházhatású gázokat – elsősorban a metánt – összegyűjtik és elégetik. Az égési folyamat révén hőt és villamos energiát állítanak elő, jó hatásfok mellett.

Az új létesítmény energiatermelése során mintegy 15.000 tonna széndioxiddal egyenértékű, üvegházhatású gáz semlegesítésére képes évente.

A vállalat tervei szerint, hamarosan újabb, környezettudatos, zöldenergia-termelő megoldások valósulhatnak meg beruházásukban.