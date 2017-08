Átlagosan 5-15 ezer forintba kerül az új iskolatáska és 10-20 ezer forintba a felszerelés egyetlen csemetének, a 14 éven aluli gyermekek iskolakezdésekor – ez derül ki abból az online kutatásból, amelyet a Régió Játék végzett július második felében. A tankönyvek nagyrészt ingyenesek, de a segédletekért fizetni kell.

Az iskolatáska és az abba való felszerelés átlagosan 25 ezer forinttal terheli meg egy magyar család pénztárcáját augusztusban, gyermekenként, a 14 évvel fiatalabbak iskolai felkészülésekor. Ez a havi kiadások akár harmadát is elérheti a hónapban, de minden ötödik esetben az augusztusi költségvetés 30-50 százalékát elviszik a szeptemberre szóló előkészületek.

Már augusztusban készülnek

A felmérés szerint csak minden tizedik diáknak nem kell már augusztusban foglalkoznia az iskolával. Sokaknál valamelyik szülő az előző tanév anyagait ismétli át gyermekével, minden negyedik esetben pedig matematikai feladványokkal tornáztatják gyermekük és a család elméjét a nyári hőségben. Idén egyébként már

a diákok 90 százaléka kapja ingyen a tankönyveket.

Akik nem, azoknak szülei további kiadásokkal kell hogy számoljanak. A tankönyvek melletti segédanyagok költségei viszont a legtöbb családban további 10-15 ezer forintos többletkiadást jelentenek.

Az iskolatáskák kiválasztásánál az ergonómiai és tartóssági szempontok a meghatározók. A táskába való iskolaszerekre 10 és 20 ezer forint között költenek a családok gyermekenként. A magyar családok 67 százaléka még mindig előnyben részesíti a személyes bolti vásárlást, de mind nagyobb figyelmet kap az internetes vásárlás is. Az iskolára készülők közel harmada a weben és a boltban is vásárol. A korai kezdéssel

10-ből 7 család már a hónap folyamán letudja a beszerzéseket,csak igen kevesen hagyják a tanévkezdés előtti napokra ezt a feladatot.

Négyből három családban az édesanya vásárol

A magyar iskolás gyermekek 73 százalékának az édesanyja szerzi be a szükséges eszközöket, csak minden negyedik családban vesz részt az édesapa is a kiválasztásban és a vásárlásban. Sok helyen a munkáltató is figyelmet fordít az iskolakezdés nehézségeire:

minden ötödik válaszadót anyagilag támogatja munkáltatója a beiskolásázban.

A kutatás online kérdőíves felmérésen alapult, több mint ezer, 14 éven aluli gyermeket nevelő szülők bevonásával.