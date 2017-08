A fesztiválszezon közepén a pénzügyi világ is lelassul, de ezek ellenére is történtek érdekes dolgok a szektorban. A magyar gazdaságról több biztató adat is kijött, és elindul egy új pályázat a családok számára. A világpiacon sokféle dolog borzolta a kedélyeket: Szaúd-Arábia egyre kevésbé bízik a kőolajban, míg Kína akár a következő világválságot is kirobbanthatja. Heti gazdasági összefoglaló.