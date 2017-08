Génkezelt energiafával mentenék meg a világot

Brazília már két évvel ezelőtt jóváhagyta egy géntechnológiával módosított eukaliptusz fajta kereskedelmi forgalmazását, azaz olyan felhasználását, melynek vége a fa megbabrált tulajdonságaira épülő biomassza-előállítás és az abból nyerhető energia termelése. Az USA-ban végletekig fokozódtak az indulatok, amikor nyilvánvalóvá vált: az illetékes szövetségi minisztériumban szinte csak az aláírás hiányzik az engedélyen ahhoz, hogy ugyanezt a génmódosított fát telepíthessék az ország hűvösebb területeire.

A génmódosítás következtében még az Egyesült Államok keleti partvidékére jellemző hideget is jól tűrné az az eredetileg Brazíliában, biogenetikai beavatkozáson átesett eukaliptuszfa-fajta, melynek szövetségi minisztériumi ajánlása ellen most környezetvédő csoportok és tudósok is felemelték hangjukat. Az Ausztráliából származó fák nagyon kedveltek Brazíliában és Dél-Afrikában, ahol a meleg éghajlatnak megfelelően 5-7 év alatt kifejlődnek, vágásuk után pedig jól hasznosítható biomassza nyerhető belőlük. A braziloknál a bambusszal együtt arra használják a fa biomasszáját, hogy elektromos energiát termeljenek abból (erről itt olvasható egy, az alapokat bemutató tanulmány), ezért gyakran energiafának is hívják ezt a növényt. Azonban bármilyen csábítónak tűnik is azt állítani, hogy a biomasszából és a fapellettből nyert energia tiszta és környezetbarát, úgy tűnik, ez nem egészen tartható állítás: a riadalmat most az okozza, hogy a későbbi energiatermelési céllal telepített génkezelt eukaliptusz többet árt, mint használ.

A minisztérium értékel és ajánl

Rengeteg környezetvédő szervezet tiltakozik azért, mert az amerikai mezőgazdasági minisztérium arra készül, hogy feloldja a dél-amerikai eredetű, módosított eukaliptusszal kapcsolatos tilalmakat. Ennek legfontosabb előzményét egy hat évvel ezelőtti kérelem adja. Ebben az ArborGen nevű erdészeti biotechnológiával foglalkozó cég – neves kutatók támogatásával – azt indítványozta,

a minisztérium oldja fel a fafajta meghatározott célú telepítésével kapcsolatos korlátozásokat.

A minisztérium most pontosan erre készül: a kísérleti termesztési eredmények kiértékelése alapján már csak néhány hatósággal és szövetségi ügynökséggel kell egyeztetnie ahhoz, hogy utána kiadja az engedélyt a fafajta telepíthetőségére.A minisztériumnál jelezték: bár a fa körül fellángolt heves vitát figyelemmel kísérik, a feladatuk az érvek és ellenérvek mérlegelése, és ha a fafajtához köthető környezeti jelentésekben nem látni valószínűsíthető káros hatásokat, nincs okuk megtagadni a szövetségi ajánlás kiadását.

A génmódosított eukaliptuszt – hidegtűrése mellett – azért is szeretnék engedélyeztetni, mert jó hatásfokkal felhasználható biomassza nyerhető belőle. Az Egyesült Államok emellett a világ egyik legnagyobb fapellett-exportálója, így a haszontelepített eukaliptuszokkal támogatnák a külföldi kereslet kiszolgálását is.

A támogatók azzal is érvelnek:

a biomasszából nyert energiák felhasználásával végső soron a klímaváltozás elleni küzdelemhez csatlakoznak.

A fa törzsének másik oldala

Az engedély kiadásához közeledve bekeményítettek az ellenzők is, akik mostanáig bezárólag több ezer észrevétellel szóltak hozzá a témához kapcsolódó társadalmi vitához. Leginkább környezetvédők hallatják hangjukat, akik szerint ez a fafajta túlzottan vízigényes és más növények láthatják kárát, ha közelükbe települ.Emellett invazív is, azaz könyörtelenül kiszorítja saját környezetéből a többi fajtát, amely végső soron a természetes élőhelyek állat- és növényvilágának megborulásához vezet.

Az őshonos tölgyerdőkben hektáronként akár 60-70 különböző növényfaj is megél, ezek mellett a fák mellett csak 10-15.

Az ellenzők felhívják a figyelmet arra is, hogy a növény rendkívül gyúlékony: a közelmúlt sokkoló portugáliai tűzeseténél a tűz terjedését a sok eukaliptusz fa is elősegítette.Ez a fafajta könnyen átadja a tüzet szomszédjainak, miközben a gyökere érintetlen marad. Az eukaliptusz-ellenesek attól is tartanak: ha megkapja a szövetségi ajánlást a génmódosított növény, az őshonos fajtákat tervszerűen fogják a termelésben érdekeltek kivágni azért, hogy helyükre a vitatott fajtát telepítsék. Ez önmagában jelentős visszalépés az emisszió elleni harcban.

Mégsem kíméli annyira a klímát

Az igazán fajsúlyos ellenérv azonban az, hogyaz így nyert biomassza legjobb esetben is csak semleges, de semmiképp nem kedvező hatású a klímára.

Tavaly 65 tudós írta alá azt a levelet, melyben arra kérik a szenátorokat, egy készülő energetikai jogszabályban is jelenítsék meg azt a tudományos álláspontot, hogy bár a növényekből előálló és előállítható biomassza (nem említve most más forrásokat, például lebomló hulladékokat) karbonsemleges energiaforrás, ám felhasználásakor üvegházhatású gázok szabadulnak fel. Sőt: az eukaliptusz és egyes más fafajták, növekedésük során rengeteg izoprént bocsátanak ki, amely más szennyezőanyagokkal keveredve egészségkárosító, felszíni ózont hoz létre.

A felszíni ózonréteg miatt csak Európában nagyjából 20 ezren halnak meg évente.

Az engedélyezést kezdeményező vállalat egyelőre nem reagált az ellenérvekre. Beadványukban azt fejtették ki: ezek a fák kevés életképes magot szórnak szét, és a korábbi próbatelepítések vizsgálatai nem igazolták, hogy gyors ütemben terjednének természetes módon.