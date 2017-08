A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke, Flesch Tamás szerint az üzleti turizmus lehet a kitörési pont Magyarország számára.

Az m1 aktuális csatorna délelőtti műsorában arról beszélt Flesch Tamás, hogy a statisztikák szerint a 3, 4 és 5 csillagos szállodák iránt is nőtt a kereslet. Az alelnök azt is elmondta, hogy

a foglaltság a hazai oldalról 8, külföldi oldalról pedig 15 százalékkal növekedett.

A szállodák sikerei egyre nőnek, de rövidesen azok kapacitását is növelni kell . Úgy tervezik, hogy a budapesti szállodák szobaszámát 10-12-vel megnövelik majd.

A marketing kiemelten fontos és jól is működik az országban. De azt használni kell az üzleti turizmus fellendítésére is, hiszen az nagyban segíthetne betömni a piaci rést. Az alelnök azt mondta, hogy a kormányzat is gondolkozik azon, hogy miként lehetne lefedni ezt az utazási fajtát.