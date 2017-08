Ahogy az Origo is megírta, az Egyesült Királyság elsőként jelentett be egy jelentős céldátumot a fosszilis alapú energiatermelés és -felhasználás elhagyásában: 2040-től a szigetországban tilos lesz a hagyományos üzemű gépjárművek értékesítése. A célkitűzés üdvözlendő, de úgy tűnik, máris itt az első megoldandó probléma: a megújuló források önmagukban nem lesznek képesek kiszolgálni az egyre több e-autót, a gáz pedig nem annyira klímabarát. Sőt, egyes gázturbinák még annyira se.

Olcsó a telepítésük és lényegében azonnal képesek a termelésre az ún. egyszeres ciklusú gázturbinák, melyekkel a kormányzati elképzelések szerint pótolni lehet majd a kieső fosszilis termelést a brit energiaellátásban. Most egyes szakértők azt javasolják: nemhogy bővíteni kellene számukat, hanem egyenesen korlátozni kell használatuk időtartamát. Az ok egyszerű: az egyszeres ciklusú gázerőművek minden előállított megawattnyi villamos energiával csapást mérnek a klímára.

Még így is jobbak, csak túl sok kell belőlük

A britek öles léptekkel haladnak a megújuló energiák minél jobb hatásfokú hasznosításának irányába. Az Origo is megírta, hogy idén volt olyan időszak, amikor az ottani ellátásban, ha csak kicsit is, de túlsúlyba került a megújulókból származó tiszta villamos energia. Most azonban más a helyzet: bár a gáz felhasználása még mindig kedvezőbb az üvegházhatás szempontjából mint más fosszilis hordozók égetése,a briteknél szükséges teljesítménynél már gázturbinák üzembe állítása esetén is komoly üvegház-hatással kell számolni.

Az egyszeres ciklusú gázerőművek – ezeket szeretnék a britek nagy arányban beüzemelni – nagyjából olyanok, mint a ridegtartást jól tűrő haszonállatok: olcsók, igénytelenek, könnyedén alkalmazhatók a villamosenergia-rendszerek hideg tartalékaként, mert gyorsan munkába állíthatók. A baj velük az, hogy semmibe veszik, hogy a britek is egyre jobb barátai szeretnének lenni Földünk klímájának: alig

33-35 százalékos hatásfokkal működnek, miközben a termelt, de fel nem használt hőmennyiség szabadon távozik a rendszerből, a klíma nagy bánatára.

Ennél valamivel jobban teljesítenek a kombinált ciklusú gázerőművek, melyek akár 60 százalékos átalakítási hatásfokra is képesek, a távozó hő hasznosítása mellett, nagyobb teljesítmény esetén pedig akár csúcserőműként is befoghatók. Persze a kibocsátási értékek még mindig jobbak mindkét megoldásnál mint fosszilis, károsanyag-kibocsátásban élenjáró tüzelőanyagok elégetésénél. Az azokra épülő erőművek akár a kétszeresével is telepöföghetik a klímát, mint gázzal működő társaik.

Nem nagyon van választás

A britek azért vannak gondban, mert a megújuló energiákra épülő termelés biztosan nem lesz képes tartani a várhatóan rohamosan növekvő e-autó járműpark igényeit. A várakozások szerint 2020 környékén még alig 100-200 ezer, de 2033-2035 környékén már

2 millió új elektromos autó fog gazdára találni a szigetországban.

Ráadásul a téli időjárási viszonyok között nem nagyon lehet tervezni a szél- és napenergiával, ahogy a megújulók kiszámíthatatlanságával kapcsolatos legfőbb érvként ez ott is gyakran elhangzik.

Ám nem csak az energiaszükséglet a probléma: ezen és a kílmán túl is, gondolni kell a lakosság egészségi állapotára, melynek természetesen nem tesz jót az emisszió, akár gázturbinából, akár fosszilis erőműből származik.

Le kell szögezni: a brit piac nem rendelkezik olyan túlkínálattal, mint Németország. Érthető, ha elsőként az egyszeres ciklusú gáztermelők építése merült fel a rendszer rugalmasabbá tétele érdekében" – mondja Carsten Poppinga, a Statkraft AS nevű norvég vállalat alelnöke, mely vízerőművek és szélfarmok telepítését végzi az Egyesült Királyságban.

Az Egyesült Királyságban most központi előírások korlátozzák az új, gázalapú eszközöknek a működését, évente körülbelül három hónapnak megfelelő időtartamban. Mostantól számítva,

a briteknek 52 terrawatt-órás kapacitásbővítést kell végrehajtaniuk a villamosenergia-hálózatokon és tárolókon 2040-ig,hogy tartani tudják az e-autók elterjedése miatti iramot a kiszolgálásban.

Masszívan kell költeni az elektromos energia termelésére, tárolására, és az ellátórendszer rugalmasságára is. Az e-járművek komoly kihívás elé állítják az energiaellátó-hálózatot" – jelezte Johannes Wetzel, a Wood Mackenzie Ltd. témával foglalkozó kutatója.

A britek akár Franciaországhoz, Norvégiához és Belgiumhoz is fordulhatnak azért, hogy energiaellátásuk a szükségleteknek megfelelő nagyságú és rugalmas legyen.