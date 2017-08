Gigantikus sivatagi naperőmű, tenger alatti kábelek

Napenergiával foglalkozó brit techcég, tunéziai és máltai befektetők is megtalálhatók a TuNur-projekt részvényesei között. A társaságok jelzőkkel nehezen kifejezhető nagyságú vállalkozásba vágják fejszéjüket: a Szaharában építenek naperőműveket, és az ott megtermelt villamos energiát Európa kapja. Ehhez be kell kábelezniük a tenger fenekét és egy kicsit az öreg kontinens déli részét is.