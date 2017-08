Csődöt jelentett az Air Berlin

Fő részvényese az Etihad Airways úgy döntött, nem támogatja tovább anyagilag a német légitársaságot. Az Air Berlin közlése szerint azonban így is folytatják a munkát.

Az cég vezetése az illetékes berlin-charlottenburgi cégbíróságnál kezdeményezte, hogy csődeljárás induljon ellene. Ennél az eljárásformánál továbbra is a vállalat irányíthatja az üzletet.

A cég nem módosít a repülési tervein, továbbra is lehet a már meghirdetett járatokra jegyet venni, és a már lefoglalt jegyek is érvényesek. Ugyanez igaz az Air Berlin leányvállalatára, az osztrák Niki légitársaságra is.

A szövetségi kormány 150 millió eurós áthidalókölcsönnelhárom hónapig biztosítja a vállalat működését. Az állam nem vállalja át a cég adósságait.

Ez nem az első eset, hogy a német kormány hitellel segíti ki a vállalatot, amely évek óta veszteséges, és az előző évet 780 millió eurós hiánnyal zárta. A helyzet idén március végén, a nyári menetrendre való átálláskor romlott drasztikusan, azóta rendszeresek voltak a késések és a járatkiesések.

A Lufthansa támogatja az átszervezést

A német nemzeti légitársaság a német kormánnyal közösen támogatja az Air Berlin átszervezési törekvéseit - írta közleményében a Lufthansa. Ez a lépés biztosítja, hogy az Air Berlintől az Eurowings és az Austrian Airlines számára személyzettel együtt lízingelt gépek továbbra is változatlan formában üzemeljenek - közölték.

A Lufthansa már tárgyalásokat folytat az airberlin-csoport egyes részeinek átvételéről és azt is megvizsgálja, hogyan tudnák foglalkoztatni dolgozóikat.