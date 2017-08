A német kormány is támogatja Berlin városának erőfeszítéseit azért, hogy az mind vonzóbb szolgáltatásokat kínálhasson az innovatív vállalkozásoknak. Támogatói hálózatok, inkubátori lehetőségek, mentorálás és coworking terek várják most a magyar vállalkozásokat is. Kicsit többnek kell lenni mint ötletnek, jó, ha a startup már a befektetőkkel is tud miről tárgyalni.