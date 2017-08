Légicsőd: mit hoz az Air Berlin összeomlása?

Az Air Berlin már évek óta hatalmas adósságot görgetett maga előtt, amely mostanra öltött akkora mértéket, amely már nem finanszírozható tovább. Emiatt a társaság csődöt jelentett, de mivel a német állam és a Lufthansa is a légitársaság segítségére sietett, így a járatok az eddig megszokottak szerint közlekednek tovább, sőt még jegyeket is lehet foglalni.

Ahogy tegnap az Origo is beszámolt róla, az Air Berlin csődöt jelentett. Ennek oka, hogy a cég legfőbb részvényese, a 29,21 százalékos részesedést birtokló Abu-Dzabiban bejegyzett Etihad kihátrál a légitársaság mögül.A cég jelenlegi tulajdonosi összetétele a következő:

Az Etihad Airways – 29,21 százalék

A török tulajdonú ESAS Holding AS (A Pegasus Airlines tulajdonosa) – 12,02 százalék

Egyéb részvényesek – 58,77 százalék

Az Air Berlin részvényeivel a frankfurti tőzsdén lehet kereskedni, a részvénytől gyakorlatilag mindenki szabadul, aki tud.

A hír tegnapi bejelentése előtt egy Air Berlin papír még 0,78 eurót ért, ez a nap végére 0,5 euróra zuhant. Az árfolyam azóta újabb 21,57 százalékot csökkenve szerda délután már csak 0,39 euró volt.

Ez azt jelenti, hogy a cég részvényeinek értéke egyetlen nap alatt a felére zuhant.

Mélyrepülés

Az Air Berlin 2000 és 2006 között élte fénykorát, azóta Németország második legnagyobb légitársaságának számít. A vállalat a sikereken felbuzdulva globális terjeszkedésbe kezdett,

a cég azonban 2008-tól veszteségesen működött.

2008-ban az Air Berlin 75 millió eurós veszteséget könyvelt el, azóta folyamatosan mínuszban van a légitársaság. Kivétel ez alól a 2012-es év, amikor az Etihad a részesedését 2,99 százalékról 29,1 százalékra emelte, miután 73 millió euró értékben vásárolt részvényeket.

A veszteség nagysága 2011-től (az említett évet leszámítva) minimum 300 millió eurós volt, azonban 2016-ban új mélységet ért el.

Az Air Berlin tavaly 781,9 millió eurós veszteséggel zárt, utasforgalma pedig 30,2 millióról 28,9 millióra csökkent.

A mélyrepülés 2017 első negyedévében is folytatódott, csak az első három hónapban 300 milliós volt a veszteség. Az utasforgalom 11,4 százalékkal, 4,7 millióra csökkent, a járatok kihasználtsága pedig 83,4 százalékról 80,5 százalékra mérséklődött.

A helyzet március végén, a nyári menetrendre való átálláskor romlott drasztikusan,

azóta rendszeressé váltak a késések és a járatkimaradások.

Arab segítség

Az Etihad igyekezett időben reagálni a problémákra azzal, hogy újraszervezte a járatokat. 2012-ben a társaság még 150 ország 800 városába küldött gépeket, azóta ezt jelentősen visszavágták, előbb 140 városra, majd 70-re.

Most már az Air Berlin csak 59 helyre repül.

A rossz eredmények ellenére azonban végig optimisták maradtak a vállalatnál.

Tavaly október végén közölte a német cég, hogy több mint ezer állást megszüntet, és a felére csökkenti repülőgépei és bázisrepülőterei számát. A légitársaság akkor azt várta az intézkedésektől,

hogy 2018-at már pozitív üzemi eredménnyel zárja.

Emellett a flottacsökkentés részeként 40 repülőt bérbe adtak a Lufthansa-csoport két leányvállalatának, 35-öt a Eurowingsnek, 5 gépet pedig az Austria Airlinesnak.

2017 májusi közleményében azt írta a légitársaság, hogy már zajlanak az átalakítások, emiatt nem lehet az egy évvel ezelőtti teljesítménnyel összevetni a mostani eredményeket. Az átalakítások lényege, hogy a cég a hosszútávú, és az azokra csatlakozó járatokra helyezi a hangsúlyt.

A veszteség nagysága azonban akkora volt, hogy az Etihadtől kapott tőke sem jelentett megoldást.

A harminc százalékos tulajdonos az elmúlt évben főként az Air Berlin és az Alitalia miatt milliárdos veszteségbe sodródott, ezért úgy döntöttek, hogy kihátrálnak a társaság mögül és megszüntetik a cég támogatását.

A hat éves Etihad-résztulajdon ideje alatt kumuláltan 2,7 milliárd veszteséget hozott össze a berlini légitársaság és 1,3 milliárd euró adósságot vettek a nyakukba – írja az airportal.hu oldal.

Az abu-dzabi pénzcsap elzárása azt is jelenti, hogy a cég fizetésképtelenné vált, és csődeljárást kért maga ellen.

Hogyan tovább?

A fizetésképtelenség azonban egyelőre nem jelenti azt, hogy az Air Berlin ne működne. A cég vezetése az illetékes berlin-charlottenburgi cégbíróságnál kezdeményezte, hogy csődeljárás induljon ellene. Ennél az eljárásformánál továbbra is a vállalat irányíthatja az üzletet.

A légitársaság segítségére a szövetségi kormány sietett, amely 150 millió eurós áthidaló kölcsönt adott.

Ez további három hónapig biztosítja az Air Berlin működését.

A cég nem módosít a repülési tervein, továbbra is lehet a már meghirdetett járatokra jegyet venni, és a már lefoglalt jegyek is érvényesek. Ugyanez igaz az Air Berlin leányvállalatára, az (egykor Niki Lauda által alapított) osztrák Niki légitársaságra korábbi is.

A Lufthansa már korábban jelezte, hogy átvenné a céget, ha az Air Berlin adósságrendezése felmerül. A Lufthansa már tárgyal az Air Berlin-csoport egyes részeinek átvételéről és azt is megvizsgálja, hogyan tudná foglalkoztatni az ott dolgozókat.

A Lufthansától nem áll távol más légitársaságok felvásárlása, jelenleg az alábbi vállalatok vannak a német cég birtokában teljes egészében:

Air Dolomiti

Austrian Airlines

Brussels Airlines

Swiss International Air Lines

Eurowings (Germanwings)

Azonban ez korántsem ilyen egyszerű, a Ryanair szerint ugyanis kartellgyanús lenne, ha a Lufthansa átvenné a német repülőcéget.

A Ryanair a honlapjára feltett közleményben az olvasható, hogy a mesterségesen létrehozott csődeljárás nyilvánvalóan azt szolgálja,

hogy a Lufthansa adósságmentesen átvehesse az Air Berlint.

Egyértelmű, hogy ez egy összeesküvés a német kormány és a két légitársaság között.

A Ryanair ezért Németország és az Európai Unió (EU) versenyjogi hivatalához is panasszal fordul.

Matthias Machnig gazdasági államtitkár a ZDF közszolgálati televízióban visszautasította a Ryanair állításait. A verseny továbbra is biztosítva lesz, hiszen nincs szó a Lufthansánál az Air Berlin teljes átvételéről - mondta az államtitkár.