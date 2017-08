Megújult üzletekkel hódít a SPAR

A SPAR közel egymilliárd forintot fordít egy-egy pécsi, mohácsi, veszprémi és budapesti üzletének fejújítására, amikor a boltok kívülről és belülről is új dizájnt kapnak és energiatakarékosabbak lesznek. Több vidéki és fővárosi bolt is teljesen átalakul.

Ez az év mozgalmasan telik a SPAR-nál. Országszerte 23 milliárd forintot fordítottak idén új üzletek nyitására és a már meglévők felújítására. Maczelka Márk kommunikációs vezető szerint az összesen közel egymilliárd forint értékű beruházások után modern, könnyebben áttekinthető, új szolgáltatásokkal felszerelt áruházakat vehettek birtokba vásárlók.

A legnagyobb fejlesztést, több mint 370 millió forintot a Budapest Egressy út 178/c szám alatti üzletére fordított a SPAR.

A pécsi üzleteiket sem hanyagolják el, az Alkotmány utca 48. alatti SPAR üzlet több mint 280 millió forintból újult meg. A szolgáltatások kibővítéseként baromfipult, látványpékség, salátabár és grillpult várja a vásárlókat.

A jobb helykihasználás miatt az üzletek új bútorokat és polcokat is kaptak, annak érdekében, hogy a tér tágasabbnak tűnjön. Kicserélték a főhomlokzati portált is, így több természetes fény szűrődik majd a boltba.

Megszépült a mohácsi SPAR üzlet is. A mintegy 160 millió forintos beruházással új arculatot kapott a csemegepult.

Új szolgáltatásokkal nyitott újra a veszprémi SPAR. A 160 millió forintos korszerűsítés után még látványpékség isvárja a vásárlókat.

Maczelka Márk hozzátette: nagyon fontos, hogy a most befejezett beruházások révén nemcsak szebb, modernebb, több szolgáltatást kínáló üzletek nyíltak újra, hanem ezek energetikai szempontból is megfelelnek a kor követelményeinek: hűtő- és világítási berendezéseik kevesebbet fogyasztanak és a környezetet is kevésbé terhelik.

A megújult áruházak 95 ember számára ígérnek stabil munkát, jó környezetben.