Bajban az angolok és az Air Berlin, bivalyerős a magyar forint

A héten a nemzetközi piacok még mindig izgatottak voltak a brexit miatt, most Nagy-Britannia épp átmeneti vámuniót kér uniós partnereitől. Csődöt jelentett Németország második legnagyobb légitársasága, de kiderült az is, hogy kik voltak a világtörténelem leggazdagabb emberei. Magyarországon a forint menetel, valamint a féléves GDP-adat is napvilágot látott. Heti gazdasági összefoglaló.

3,2 százalékkal bővült a magyar gazdaság

A Központi Statisztikai Hivatal közzétette a második negyedévre, és ezzel együtt az első hat hónapra vonatkozó GDP-adatokat. A magyar gazdaság az első félévben 3,7 százalékkal bővült, míg a második negyedévben 3,2 százalékos volt az emelkedés.

A Nemzetgazdasági Minisztérium az adatokra reagálva azt közölte, hogy az egész évet tekintve teljesíthető a kormány 4,1 százalékos várakozása.

Lazítana Nagy-Britannia

Bár a brexit 2019 márciusában várhatóan véglegesen befejeződik, az addig hátralévő 16 hónap alatt Nagy-Britannia nem fog végezni a vámegyezmények letárgyalásával. Ezért az ország azt kéri az Európai Uniótól, hogy átmeneti vámunió álljon fenn addig, amíg nem sikerül az egyeztetéseket befejezni.

A brexittel kapcsolatban a héten az is kiderült, hogy valószínűleg az uniós állampolgárok továbbra is szabadon léphetnek be a szigetországba. Elképzelhető, hogy nem lesznek ilyen szerencsések a diákok, a munkavállalók és a letelepedni vágyók, akiknek létszámát kvótában szabályozhatják.

Meddig erősödhet a forint?

A magyar fizetőeszköz igazán jó formában van, 2015 májusa óta napjainkban jegyzik a legerősebb szinten. Az MNB hivatalos devizaárfolyamai szerint egy euró 303,87 forint volt pénteken délután, míg a dollárt 258,66 forinton jegyezték.

Az Akcenta CZ előrejelzése szerint azonban a forint tovább erősödhet, két éven belül akár tartósan 300 forint alá kerülhet az euró, míg 250 forint alá a dollár. A magasabb infláció és a növekedés pozitív dinamikája az euróövezethez képest a forint erősödését támogatja Magyarországon.

Csődöt jelentett az Air Berlin

A német légitársaság mögül kihátrált a legnagyobb részvényese, az arab Etihad. Emiatt az Air Berlin csődeljárást kezdeményezett maga ellen, mivel fizetésképtelenné vált a vállalat. Németország második legnagyobb légitársasága óriási adósságot görget maga előtt, a cég vesztesége tavaly 781,9 millió euró volt.

Akinek érvényes foglalása van a légitársaságnál, annak azonban nem kell aggódnia, ugyanis a cég még várhatóan legalább három hónapig üzemelni fog. A német szövetségi kormány 150 millió eurós kölcsönnel segítette ki a céget, míg a Lufthansa már jelezte, hogy átvenné az Air Berlin bizonyos részlegeit.

Tovább tart a roham a pályázatokért

Óriási siker az Otthon Melege Program legújabb szakasza. Már a múlt héten is felfüggesztették a programot a túljelentkezés miatt, akkor a dél-alföldi régióban közel tízezren pályáztak. A héten hasonlóan járt az észak-magyarországi régió is.

A pályázók többek között hűtő- vagy fagyasztókészülékeket, mosógépeket, mosó-szárítógépeket cserélhetnek olyan eszközre, ami majd hatékonyabban takarít meg energiát. A 2014 szeptemberében indult program már több mint 130 ezer háztartás energiahatékonyságát javította.

Így fog netezni a következő egymilliárd új felhasználó

Az internet egyre szélesebb körű elterjedésének és az egyre olcsóbb mobiloknak köszönhetően egyre több ember tud szörfölni a világhálón. Egy felmérés most kiderítette, hogy a következő egymilliárd internetfelhasználó a világ szegényebb és tanulatlanabb feléből kerül ki.

Emiatt teljesen megváltoznak a netezési szokások. Mivel többségük analfabéta, így ők nem e-maileket fognak írni/olvasni, hanem hangvezérléssel használják az alkalmazásokat, és videón kommunikálnak egymással. A világ legnagyobb techgyárai már külön alkalmazásokkal és mobilokkal készülnek kiszolgálni ezt a réteget.

A világtörténelem leggazdagabb emberei

Mindenki tudja, hogy korunk leggazdagabb embere Bill Gates. Azonban azt már nehezebb megmondani, hogy ki minden idők legvagyonosabb személye. A kérdést próbálta megválaszolni egy projekt, amely az ipari forradalom előtti korszakot elemezte.

A lista élére olyan hódítók kerültek, akik óriási birodalmakat vezettek. Többségük akkora terület felett uralkodott, ami a föld korabeli teljes GDP-jének 20-30 százalékát adta. Az érdekes galériában helyet kaptak híres bankárok és mecénások is.