Már online is rendelhető az Áldomás termékcsalád

Újabb mérföldkőhöz érkezett a prémium kategóriás magyar élelmiszereket összefogó Áldomás közösségi márka, hiszen mostantól már online is rendelhetők a termékek, valamint elérhető a márka közösségi oldala is. A fokozott online jelenlét célja a hazai vásárlóközönség bővítése, a termékcsalád népszerűsítése, illetve a termelők számára egy újabb értékesítési csatorna biztosítása.

A globális trendekhez hasonlóan Magyarországon is egyre jelentősebb szerepet töltenek be a kiskereskedelemben a különböző termék- és élelmiszer portfóliót felsorakoztató webáruházak. Ezt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai is kiválóan alátámasztják, a hazai online kereskedelmi forgalom ugyanis 2013 és 2016 között több mint kétszeresére nőtt, 127,3 milliárd forintról 301,4 milliárd forintra, amely a teljes kiskereskedelmi forgalom közel 4 százaléka.

A változó kereskedelmi trendekre és fogyasztói igényekre reagálva idén júliustól már online is rendelhetőek a prémium kategóriás magyar élelmiszereket összefogó Áldomás közösségi márka termékei, illetve elérhető a termékcsalád közösségi oldala.

A folyamatosan – hazai és határon túli magyar termelők áruival egyaránt – bővülő termékpalettából első körben 32, magas beltartalmi értékkel rendelkező, GMO és mesterséges ízfokozóktól mentes termék érhető el a webáruház kínálatában. A hazai egészségtudatos fogyasztók számára többek között olajok, őrlemények, valamint tészták érhetők el, míg a márka hivatalos közösségi oldalán recepteket, az egészséges életmódhoz kapcsolódó cikkeket és tanácsokat olvashatnak az érdeklődők.

"Fontos mérföldkőhöz érkezett az Áldomás márkánk, hiszen míg tavaly a fogyasztói igények feltérképezésén, a portfólió kialakításán, illetve a termékek pozícionálására helyeztük a hangsúlyt, addig az idei év második felétől az értékesítési csatornák kibővítése, valamint a konkrét célpiacok elérése kerül előtérbe" - mondta Oláh Zsanett, a Magyar Nemzeti Kereskedőház vezérigazgatója.

Az Áldomás webáruház a hazai egészségtudatos fogyasztók számára nem csak szélesebb kínálatot, de a teljes Magyarországra kiterjedő házhozszállításnak, valamint az online fizetésnek köszönhetően gyorsabb és egyszerűbb vásárlást is jelent. A termelők számára a webáruház pedig egy olyan értékesítési csatornát biztosít, amely egyfelől lehetővé teszi a vásárlóközönség folyamatos bővülését – és így a bevételek növekedését -, valamint a fogyasztói visszajelzések összegzését.

Az online értékesítést a jövőben a külpiacokra is kiterjesztik, a helyi disztribútorok által üzemeltetett webáruházakon keresztül, ezáltal is elősegítve a prémium kategóriás magyar élelmiszerek nemzetközi sikereit.