Az európai uniós forrású energiahatékonysági hitelprogram iránt töretlen az érdeklődés. A keretösszeg közel 115 milliárd forint, ez több tízezer lakás illetve családi ház energetikai korszerűsítésére lehet elegendő. A Magyar Fejlesztési Bank és a Nemzetgazdasági Minisztérium értékelte az áprilisi indulás óta eltelt idő tapasztalatait és módosított néhány szabályt. Szeptember 1-től kedvezőbb feltételek lesznek.

A továbbiakban a lakástakarék-pénztári megtakarítások is felhasználhatók a kölcsön elő- vagy végtörlesztésére, és ennek a jövőben sem lesz plusz költsége az ügyfelek oldalán – többek között ez is a hitelfelvevőket segítő változás a lakossági energiahatékonysági program eljárásrendjében. Szeptember 1-től a természetes személyeknél csökken az elvárt fedezet mértéke, valamint bevezetnek számos adminisztratív könnyítést is.

Nő a bevonható források köre, több mindenből lehet végtörleszteni

A jelenleg hatályos szabályozáshoz képest változás szeptember 1-től, hogy a beruházó az energiahatékonyságot javító változtatásokhoz más forrásból származó vissza nem térítendő támogatást is igénybe vehet. Sőt, ha az energiahatékonysági beruházás előkészítése még a hitelfelvétel előtt megkezdődött, akkor azzal összefüggésben időkorlát nélkül elfogadható minden számla.

Lényeges változás, hogy a hitel elő- vagy végtörlesztésére bármilyen mostantól a lakástakarék-pénztári megtakarítások is felhasználhatók lesznek. Ha pedig az igénylő természetes személy, akkor a 2 millió forintot elérő vagy azt meghaladó kölcsön esetén, az elvárt fedezettség mértéke 50 százalékra csökken.

Az eljárásrendben hatályba lépő változások számos, ténylegesen technikai változtatást is tartalmaznak, főként az egyes építészeti eljárások kapcsán vezetnek be módosítást. Ugyanakkor csökken a hitelfelvevő adminisztrációs terhe:

a továbbiakban nem kell bemutatni a rendeltetésszerű használatot igazoló, fűtési célú energetikai számlákat a felújítás tárgyát képező ingatlannál.

A módosítások egy része átvezethető a már megkötött szerződésekre is, illetve az adós maga kérheti a szeptember 1-től bevezetett változások érvényesítését, ha azok számára kedvezőbb feltételeket jelentenek. Ugyanakkor a nulla százalékos kamatozású hitelhez továbbra sem kapcsolódik semmiféle plusz költség.

A változásokról itt lehet tájékozódni.