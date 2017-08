Egyre jobban megy azoknak az ingatlanberuházóknak, akik új építésű tetőtéri lakásokat kínálnak. A szabad telkek eltűnése miatt a következő években várhatóan szaporodni fognak az emeletráépítések illetve több lesz a rossz állapotú bérházak helyére felhúzott tömbök tetején a luxus lakás.

A tetőtér az elmúlt néhány évben vált ismét divatossá, ezek az ingatlanok jellemzően a nagyvárosok belső kerületeiben találhatók. Ebből adódóan a tetőteres lakások négyzetméterára 8-10 százalékkal magasabb a többihez képest az új építésű és újszerű ingatlanok esetében – fogalmaz az Otthontérkép.hu friss összefoglalója.

Országosan az eladásra kínált ingatlanok mindössze 1-1,5%-a tetőtér-beépítéses, Budapesten egy év leforgása alatt 1300 ilyen ingatlan cserélt gazdát.

A megélénkült lakáspiacnak köszönhetően, a foghíjtelkeket pillanatok alatt elkapkodja a fejlesztők egy kisebb csoportja, így más beruházók számára nem marad más lehetőség, mint a rosszabb állapotban lévő bérházak felvásárlása és felújítása, valamint a ráépítés.

Egy ráépítés alkalmával jellemzően nagyobb alapterületű otthonokat terveznek meg a felsőbb emeletekre, lehetővé téve a luxus csúcsának számító penthouse lakások kialakítását. Teljes ház felújítása esetén a fejlesztők előszeretettel nyúlnak a loft és duplex tervekhez is, amik nemcsak praktikusak, de lakberendezési szempontból is igen izgalmas lehetőségeket rejtenek.

Az Otthontérkép.hu adatai szerint az eladásra kínált tetőteres lakások túlnyomó része Budapesten főleg a VI., VII. és IX. kerületekben vár új tulajdonosra. Győrben, Debrecenben, Székesfehérváron és Szegeden az országos forgalomnak csak töredéke zajlik ebben a csoportban, de ezekben a városokban is fogytán vannak a belvárosi telkek, és így egy-két éven belül felpöröghet a tetőteres otthonok üzlete.

Az említett fővárosi kerületekben

az új építésű és újszerű lakások ára 8-10 százalékkal haladja meg a többi lakás árát, így a VI. kerületben például 764 ezer forintos négyzetméteráron, a IX. kerületben 679 ezer forintos négyzetméteráron, a VI. kerületben pedig 635 ezer forintos négyzetméteráron lehet tetőtér-beépítéses otthont vásárolni. A kereslet igen erős, a vevőjelöltek harmada külföldi.

Mester Nándor, az Otthontérkép vezető elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy a lakók a beruházónak adott engedélyért cserébe sok mindent kaphatnak, ha elég határozottak a tárgyalásokon. A hirdetések szövegében egyre gyakoribb, hogy az eladók az épület felújításának tényét vagy a rekonstrukció közeledtét is jelzik, pontosan felsorolva, hogy milyen épületrészek újultak/újulnak meg.