Dél-Korea berobbantja a globális zeneipart

A világ zeneipara ugyan a streamszolgáltatásoknak köszönhetően 5,7 százalékkal bővült 2016-ban, azonban van egy ország, ahol ennél jóval nagyobb a növekedés. A K-pop már nemcsak Ázsiában népszerű, a dél-koreai zenének Európában és az Egyesült Államokban is egyre több rajongója van. A legnépszerűbb ázsiai előadók már az amerikai popsztárokat is megelőzik nézettségben.

Dél-Korea harmadik legnépszerűbb import terméke - az okostelefonok és az autók után - az úgynevezett K-pop. A "koreai pop" rövidítéséből létrejött kifejezés egy önálló műfajt takar, aminek egyre több rajongója van világszerte.

A K-pop terjedésének sebességét lehetetlen nem észrevenni, a koreai zeneipar külföldi eladásai megduplázódtak 2013 óta. Ebbe beletartoznak a tengerentúli CD-eladások, a koncertjegyek, a streamelt zenék bevételei és a hozzájuk kapcsolódó ajándéktárgyak értékesítései is.

A K-pophoz köthető eladások értéke 4,7 milliárd dollár volt 2016-ban.

A 200 legjobb K-pop előadó videóinak nézettsége megtriplázódott 2012 óta a YouTube-on, csak tavaly összesen 24 milliárdan látták ezeket a videóklipeket.

Érdekesség, hogy a megtekintők 80 százaléka nem dél-koreai, hanem a világ más pontján él.

A BTS nevű banda oldala például több látogatónál jár, mint Lady Gaga, Selena Gomez és Drake videói – írja a Bloomberg.

A K-popból azonban nemcsak a YouTube profitál, a Spotify, az Apple Music és az AccuRadio is rendelkezik saját, erre a műfajra specializálódott csatornával. A kínai QQ Musicon, ahol 100 millió napi aktív felhasználó van, a legnépszerűbb előadó a dél-koreai öttagú fiúbanda, a Big Bang összesen 11 millió követővel.

A siker felelősei

Természetesen nem lehet szó nélkül elmenni PSY mellett, aki a dél-koreai zenét egyetlen csapásra népszerűvé tette a világon. A Gangnam Style lett az első videó, amely elérte a YouTube-on az egymilliárdos nézettséget,

és 2012-es bemutatása óta közel 3 milliárdan látták már.

A globális siker óriási lökést adott a K-popnak, többtucatnyi tévécsatorna játszik dél-koreai zenét, saját díjátadó gálával rendelkeznek, sőt az Idol School nevű tehetségkutató is sok nézőt vonz.

A dél-koreai zeneipar egyik nagyhala és egyben a helyi trendek diktálójának számító CJ E&M igazgatója, Sin Hjungkvan szerint az igazi előretörés még nem történt meg.

Már keressük a következő Michael Jackson-pillanatot."

Ezzel a vezető arra utalt, hogy az MTV egyértelműen segített abban, hogy Michael Jackson 1982-es Thriller című albuma a világ legnagyobb példányszámban eladott lemeze lett. A dél-koreai vállalat most arra törekszik, hogy olyan piacon alkosson maradandót, mint az Egyesült Államok.

Azok ellenére, hogy Dél-Korea csak a világ 27. legnépesebb nemzet a földön 51 millió lakossal,

ez az ország rendelkezik a nyolcadik legnagyobb zeneiparral. Többek között olyan óriásokat is megelőz, mint India vagy Kína, ahol a feketepiac miatt a legálisan nyilvántartott iparág a dél-koreainál is kisebb.

Globális zenepiac A lemezipar nemzetközi szövetsége, az IFPI A lemezipar nemzetközi szövetsége, az IFPI 2017-es jelentése szerint a globális eladások tavaly 5,9 százalékkal emelkedtek. 112 millió ember használt valamilyen streamszolgáltatást, ami 60,4 százalékos növekedés. A fizikai adathordozókon történő eladások 7,6 százalékkal csökkentek. A világ 20 legnagyobb zeneiparának értékét összesen 15,8 milliárd dollárra becsülik.

Az ázsiai nemzet zeneipara tavaly 1000 milliárd wonnal (886,7 millió dollárral) járult hozzá az ország GDP-jéhez, és a helyi vállalatok remélik, hogy még van potenciál a növekedésben.

A K-pop része a „koreai hullám" néven elhíresült jelenségnek (hallyu), amelynek következtében egyre több márka válik az országosból globális brandé. Magyarországon is ismert márka a Samsung, az LG, a KIA, a Hyundai, de nemzetközileg is elismert cég a Tonymoly és a Bibigo is.

Ráadásul a dél-koreai márkák erősítik is egymást, gyakran népszerűsítik K-popsztárok a termékeket. Azonban nem csak belföldi, hanem a nemzetközi brandek is látnak fantáziát az iparban, egy amerikai K-pop fesztivált például az Amazon, az AT&T és a McDonald's is szponzorált.

Dél-Koreában a turizmus is virágzik, 2011 és 2016 között 76 százalékkal emelkedett a külföldi vendégek száma. A kínaiak száma ebben az időszakban a triplájára nőtt, míg az Egyesült Államokból 31 százalékkal érkeztek többen.