Új termelőkapacitások kiépítését is támogatja az ausztráliai Victoria állam kormánya, és most arra készül, hogy törvénybe foglalja a megújulók tekintetében tett vállalásait. Ha a javaslat átmegy az állam törvényhozásán – amire a várakozások szerint minden esély megvan –, Victoria lesz az első olyan hely a világon, ahol nyilatkozatok helyett legfelső szinten, törvénybe foglalva rögzítik, mit kell teljesíteni a kormánynak a megújuló energiák meghatározott mértékű elterjedéséért. Az ötlet egyébként magától a kormányfőtől, Daniel Andrews-tól ered.

Victoria állam azt vállalja, hogy 2020-ra 20 százalékra, 2025-re pedig 40 százalékra növeli a megújuló energiaforrások arányát az energiaellátásában, erről pedig most készül törvényt hozni. Ha megszavazzák, ez lesz az első alkalom, hogy deklarációk helyett, felsőszintű jogszabállyal erősítik meg a megújuló energiákra épülő termelés elvárt arányát. Az állam környezetvédelmi minisztériumában nagy az eltökéltség: nem félnek kritikával illetni a szövetségi kormányzatot sem, ha a megújulók elterjedéséről és a klíma védelméről van szó.

Fordított aukció

Victoria államban mindent megtesznek azért, hogy tartani tudják az ambiciózus, most már rövidesen jogszabályban is megjelenített energetikai célokat. Azt szeretnék elérni, hogy 2025-re az államban 40 százalékra emelkedjen a megújulók aránya, az üvegházhatású gázok kibocsátását pedig 16 százalékkal próbálják csökkenteni 2034-re. Lily D'Ambrosio, az állam energiaügyekért és a klímaváltozással összefüggő feladatokért felelős minisztere – aki nemrég még Al Gore-ral is részt vett egy demonstratív villamosozáson a megújulók érdekében – azt mondta, a kormánnyal együtt tisztában vannak a vállalás nagyságrendjével. Ám azt is gondolják:

a feladat teljesíthető, a jogszabályi megjelenítés pedig jelzés a befektetőknek, hogy bátran belevághatnak az ezzel összefüggő beruházásokba és munkahelyteremtésekbe.

A szél- és napenergia hasznosítását az állam ezért fordított aukcióval segíti elő. Ez azt jelenti, hogy az októberi tenderen indulóknak 650 megawatt, szélből nyert villamos energia előállítására kell vállalást tenniük, minél olcsóbban. Az állam – hogy ösztönözze a beruházói verseny kialakulását – hozzájárulást ad a háztartások energiaszámláihoz, hogy a vevők majd olcsón kaphassák az áramot, a cégeknek pedig megérje előállítani azt. Emellett jelenleg is zajlik 138 megawattnyi napenergiát hasznosító termelőkapacitás kialakítása. Ezek a beruházások számos új munkahelyet hoznak létre, és közel 400.000 háztartást látnak majd el tiszta energiával.

Példamutató és kritikus

A környezetvédő szervezetek folyamatosan elismeréssel nyilatkoznak az állam törekvéseiről, mások számára követendő példaként állítva azokat. Ugyanakkor Victoria állam irányítása a szövetségi kormányzattal is nyíltan vállalja a konfliktusokat, ha a klímabarátságról van szó.

A központi kormányzat jelenleg érvényes energetikai vállalásai ugyanis 2020-ban lejárnak, és Victoria-ban úgy látják, Canberra nem tesz meg mindent a zöldenergiák elterjedése érdekében.

Az egy dolog, hogy több megújuló energiát szeretnénk, az pedig egy másik, hogy létrehozzuk a mechanizmust is, hogy ez megtörténjen" – fogalmazott Nicholas Aberle, az állam környezetvédelmi kampánymenedzsere, hangsúlyozva annak jelentőségét, hogy ők célkitűzéseik jogszabályba foglalása mellett döntöttek.

Ha a jogszabályt a várakozásokkal ellentétben nem is fogadnák el a felsőházban vagy a parlamentben, a megújulókra épülő termelés jelentősége ettől függetlenül is egyre nagyobb lesz. 2018-ig az állam 100 megawattos tárolóegység megépítését vállalta, de Elon Musk is Dél-Ausztráliának ígérte nemrég a világ legnagyobb lítium-ion akkumulátorát.