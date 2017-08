Holnaptól törvényes fizetőeszközzé válik a megújított ezer forintos bankjegy, kereskedelmi forgalomba azonban csak jövő márciustól kerülnek. Az új bankjegyekbe számos biztonsági elemet építettek be, a képi megjelenés azonban alig változik. Már csak az 500 forintos bankók korszerűsítése maradt hátra - mondta Gerhardt Ferenc, az MNB alelnöke, az új bankjegyeket bemutató sajtótájékoztatón.

Folytatja a Magyar Nemzeti Bank a forint bankjegyek három évvel ezelőtt megkezdett cseréjét. Most az ezer forintos bankó megújulását jelentette be Gerhardt Ferenc, a jegybank alelnöke, aki egy hangsúlyozta: ezentúl korszerűbb, új biztonsági elemeket és képi megjelenést tartalmazó bankjeggyel fizethetünk.

A kibocsátás – a többi megújított bankóhoz hasonlóan - ezúttal is két lépcsőben történik. Először 2017 augusztus 24-től az új 1000 forintosok törvényes fizetőeszközzé válnak. Ezt követően a jegybank féléves felkészülési időt biztosít, így a bankjegyelfogadó és feldolgozó automaták üzemeltetői is fel tudnak készülni az új bankjegyek kezelésére. A készpénzforgalomba majd csak ezután kerülnek be,

2018 március 1-től fizethetünk a megújított 1000 forintos címlettel.

A jelenlegi 1000 forintos bankjegyeket 2018 október 31-ig használhatjuk vásárlásaink során, ezt követően az MNB bevonja azokat, így

2018 november 1-től már csak a megújított 1000 forintos bankjegyekkel lehet majd fizetni.

A régi bankjegyek még hosszú évekig nem veszítik el értéküket: a bevonási határnapot követően a bankok és a posta három évig, a jegybank pedig húsz évig – azaz 2038 október 31-ig - díjmentesen váltja át azokat azonos címletű törvényes fizetőeszközre.

Az év végéig a régi 20 000 forintosokat is bevonja az MNB. Az alelnök hozzátette, hogy a címlet lecserélése jól halad: a forgalomban levő 20 000 forintosok 95 százalékát már a 2015-ben kibocsátott és megújított bankjegyek teszik ki. A megújított 5000-es és 2000-es bankjegyekkel kapcsolatban Gerhardt Ferenc hangsúlyozta, hogy a régi bankók 86 százalékát már kicserélték.

A régi 10 000 forintosok továbbra is korlátozások nélkül használhatók a készpénzforgalomban, bevonásukról az MNB később dönt. Mint Gerhardt Ferenc elmondta, a hat bankjegy közül már csak az 500-as korszerűsítése maradt hátra.

Az új ezer forintos bankjegyek biztonsági jelei között szerepel

a Corvin-holló is, amely a bankjegy előoldalának közepén található, és mozgatásra bíborról zöld színűre változik.

A tapinthatóság tekintetében a bankjegyek egyes részein kiemelkedő festékréteg található: ilyen maga a portré, az értékjelzés számmal és betűvel, a címer, a Magyar Nemzeti Bank felirat, a hologram sáv alsó részén található két vízszintes motívum, valamint a hátoldali kép.

A bankjegyen több helyen nagyítóval vizsgálva az "1000" értékjelzés, valamint az "MNB" betűk ismétlődnek.

A biztonság érdekében hologram fóliát is beépítettek a bankókba (Mátyás király portréjának tükörképe), valamint rejtett képként is szerepel az "MNB"-felirat.