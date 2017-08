A kínos botrányok miatt csökken az Uber értéke

Csökkentették befektetésük értéket az Uber fuvarmegosztó cég nagy részvényesei közé tartozó befektetési társaságok.

A Wall Street Journal kutatása szerint négy nagy tőkebefektető társaság is csökkentette az Uber részvényének könyv szerinti árfolyamát. A Vanguard, a Principal, a Hartford és a T. Rowe Price alap 12-15 százalékkal 42,73 és 41,46 dollárra csökkentette befektetési portfóliójában a tőzsdén nem jegyzett Uber Technologies Inc árfolyamát.

Az egyébként sem túl pozitívan megítélt cég helyzetét tovább rontják az egymást követő botrányok. A lavinát az indította el, hogy az Uber egyik volt alkalmazottja, blogbejegyzésben számolt be a cégnél mindennapos vált szexuális zaklatásokról.

A bejegyzés nyomán Eric Holder volt igazságügyi miniszter vezetésével belső vizsgálat indult.

Kiderült, hogy a Greyball nevű titkos programmal az Uber kiválogatta a nem szívesen látott utasokat a hatósági ellenőrzések kikerülésének érdekében.

A sorozatos botrányok miatt az Uber társalapító vezérigazgatója, Travis Kalanick a nagy részvényesek nyomására már le is mondott posztjáról. Ha ez még nem lett volna elég, a társaság legnagyobb részvényese, a Benchmark Capital hűtlen kezelés és csalás vádjával még be is perelte.

A Benchmark Capital 13 százalékkal az Uber legnagyobb részvényese, de Travis Kalanick is jelentős befolyással rendelkezik a felügyelőbizottságban, hiszen 10 százalékos tulajdonrésze van a cégben.