A K&H Bank összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat az MiFID 2-vel (Markets in Financial Instruments Directive) kapcsolatban. A szabályozás a vártak szerint jelentős változásokat hozhat majd a befektetők és a befektetési szolgáltatók életében.

2018 januárjától lép életbe a MiFID 2 (Markets in Financial Instruments Directive), aminek célja a befektetők védelme és a befektetési szolgáltatók transzparens működése. Emellett még kezelni próbálja a technológiai újításokat és az új szolgáltatás típusait is.

Az új szabályozás várhatóan nagy hatással lesz az elfogadható díjakra és azok struktúrájára is. Ennek hatására nőhet majd a verseny a szolgáltatók között.

A K&H bank leírta, hogy mire érdemes figyelni idén nyáron, amikor célegyenesbe kerül a megfeleltetési folyamat.

Az új szabályozás bevezeti a függő és független tanácsadás fogalmát. Attól függ majd ki, milyen kategóriába kerül, hogy egy, vagy több kibocsátó eszközeit kínálja-e a tanácsadás során.

A független tanácsadók nem kötelezhetik el magukat a kibocsátó termékei mellett, hanem minél szélesebb termékskálát kell kínálniuk. Ezzel együtt csak a befektetőtől jogosultak jutalékot elfogadni, a kibocsátóktól nem.

Ezzel szemben a függő tanácsadók kevesebb terméket fognak kínálni és elfogadhatnak juttatásokat a kibocsátótól is, de csak akkor, ha ez a szolgáltatás minőségének javításával jár.

Évente be kell majd mutatni a befektetési terméket és a szolgáltatást terhelő költségeket az ügyfélnek.

Még alaposabban kell majd dokumentálni a befektetési tanácsadást és alkalmassági jelentésben kell majd indokolni, hogy miért azt a terméket ajánlja a befektetési szolgáltató.

MiFID 2 az eddigieknél sokkal szigorúb szabályozás, azonban segíteni fogja, hogy az ügyfélnek a számára legértékesebb terméket értesítsék. Az új szabályozással szeretnék növelni a lakosság pénzügyi tudatosságát és az ügyfelek tájékozottságát annak érdekében, hogy jobb pénzügyi döntéseket tudjanak hozni.

Jó hír a befektetőknek, hogy a várhatóan megnövekedett verseny miatt, a szolgáltatók még inkább az ügyfelek kegyeibe fognak járni.

Érdemes lehet figyelni arra, hogy ki mekkora díjjal dolgozik, mennyire részletes tájékozót ad a szolgáltató az ügyletkötés előtt, és arra is, hogy magán a terméken kívűl nyújt-e valamilyen többletszolgáltatást a befektetési szakember.