A Harvey hurrikán pusztítása felbecsülhetetlen károkat okoz

A Harvey hurrikánhoz fogható természeti katasztrófa az elmúlt ötven évben nem sújtotta Texas államot. A vihar óriási károkat okozott, és mivel az állam az USA energetikai csomópontjának számít, ezért jelentős gazdasági hatásai is vannak. A felfoghatatlan károk ellenére bizonyos szektoroknak jól jött Harvey.

A Harvey hurrikán szörnyű pusztítást végzett Texas államban. A vihar hiába vonult el, a legnehezebb napok még csak most jönnek az áradás miatt. Bár a hurrikán a partot éréskor négyes kategóriájúról trópusi viharrá gyengült, de példa nélküli, erős esőzés követte.

Az amerikai Nemzetei Hurrikán Központ közlése szerint egyes térségekre 120-130 centiméternyi (50 inch) csapadék hullott.

A Wall Street Journal összehasonlításából kiderül, hogy ez az Egyesült Államok történetének második legnagyobb csapadékmennyiségével együtt járó hurrikánja, csak az 1950-es hawaii Hiki volt ennél is esősebb.

Az áradásokban érintett az Egyesült Államok negyedik legnépesebb városa, Houston is, ami egyben az ország olaj- és földgáziparának központja is. Itt koncentrálódik az energetikai struktúra jelentős része, melyet olajfinomítók, vegyipari üzemek, gázvezetékek és tárolók alkotják. Ráadásul a houstoni kikötő az USA egyik legforgalmasabb hajózási csomópontja.

Nem csoda, hogy a vihar miatt a benzin gallononkénti árfolyama 6,8 százalékkal (1,7799 dollárra) megugrott vasárnapra. A korábbi hurrikánoknál a benzin ára két hét alatt elérte a csúcsot, ugyanakkor az árfolyam egy hónapon belül visszatért a hurrikán előtti szintre.

A Financial Times összegyűjtötte, hogy milyen hatással van az árvíz a legnagyobb olajvállalatokra. Ahogy korábban beszámoltunk, a Mexikói-öböl nyíltvízi olajfúró tornyait már pénteken evakuálták, de az áradás a szárazföldi műveleteket is érintette.

Az ExxonMobil azt közölte, hogy az áradás elérte az egyik finomító üzemét, ahol a működési problémák miatt megkezdték a feldolgozás leállítását. Hasonlóan cselekedett a Royal Dutch Shell is, a vállalat a hétvégéig bezárta egyik központját.

A vihar miatt napi 430 ezer hordónyi olaj kitermelésétől esett el a régió, ami a teljes kitermelés 24 százalékát jelenti. Emellett napi 900 ezer hordónyi olajfinomító kapacitást állítottak le.

A Houston Chronicle szerint legalább hat ember meghalt az áradások miatt, és minimum 1200 embert kellett kimenteni a magas vízszint miatt. Az Ercot áramszolgáltató szerint 300 ezer lakos maradt áram nélkül vasárnapra az áradás miatt, és közel 1700 repülőjáratot is töröltek a természeti katasztrófa következményeképp.

Houston dinamikusan növekedő város, a 2001-es Allison hurrikán óta 2,1 millióval 6,9 millióra gyarapodott a lakossága. Akkor a hurrikán 23 embert ölt meg, és 5 milliárd dolláros kárt okozott.

Hogy a Harvey mekkora pusztítást okoz, azt egyelőre nehéz megbecsülni, a CareLogic szerint40 milliárd dollárba kerülhet csak a 200 ezer vihar sújtotta otthon felújítása.

Van, akinek jó üzlet egy hurrikán

Az áruházakat a közelgő hurrikán hatására már pénteken kifosztották, hiszen a háztartások betáraztak a legalapvetőbb élelmiszerekből. Azonban a kiskereskedelmi egységek forgalma nemcsak a vihar előtt ugrik meg rohamosan, hanem utána is.

A Reuters arról számolt be, hogy a Home Depot és a Lowe's is óriási készletekkel készül az áradás utáni időszakra, utóbbi áruházlánc 500 kamionnyi áruval tölti fel a raktárait. A Lowe's szóvivője elmondta azt is, hogy olyan gyorsan igyekeznek kinyitni a hétvégére bezárt üzleteket, amilyen gyorsan csak lehet.

A válsághelyzet miatt mindkét kereskedelmi hálózat megígérte, hogy befagyasztja az árakat az olyan termékeknél, amelyek a házak felújításához szükségesek.

Más amerikai vállalatok, köztük az autógyártók, a vasutak üzemeltetői és a biztosítók is hasonlóan megnyugtató üzenetet közvetítenek, és igyekeznek a kereskedést már hétfőn újraindítani.

Texas óriási piaca az amerikai járműgyártóknak, különösen a pickup típusú autók népszerűek az államban. Ugyan rövidtávon az árvíz miatt a kereskedés visszaesésére lehet számítani, de hosszú távon sokkal inkább az várható, hogy több ezer könnyebben vagy súlyosabban sérült autót cserélnek le a tulajdonosok.

A biztosítók számára vegyes gazdasági hatásai lesznek a hurrikánnak. Ugyan rengeteg pénzt ki kell fizessenek egy-egy természeti katasztrófa idején, de ezt követően lehetőségük nyílik megemelni a biztosítási díjakat, ami hosszú távon kifizetődő lehet.

A legjobban a feltörekvő biztosítók járhatnak, akiknek így kevesebb kártérítést kell kifizetni, de várhatóan a kereslet megnövekszik, ráadásul termékeiket már a megemelt áron kínálhatják.