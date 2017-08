Akár 20 ezer forinttal is csökkenhet az éves villanyszámlája az Otthon Melege program nyertes pályázóinak - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) államtitkára. Az augusztus elején indult, támogatott nagygépcserére tízezres nagyságrendben érkeztek jelentkezések.

Már a negyedik fordulónál tart az otthonok energetikai korszerűsítését célzó program. Az Origo is megírta, hogy a magyarországi régiókban akkora volt a túljelentkezés, hogy ideiglenesen fel is kellett függeszteni a pályázatokat. A minisztérium mostani tájékoztatása szerint, megkezdődött a bírálat.

Le kell adni a régit

Ebben a pályázati körben a mosógépek cseréjére mutatkozott a legnagyobb érdeklődés. Ez vélhetően annak is köszönhető, hogy korábban már elérhető volt két, hűtőgépek cseréjével kapcsolatos lehetőség.

A pályázaton nyertesknek le kell adnia régi gépüket az új, támogatott vásárlás lebonyolításakor. Az új, korszerű mosógépekkel évente 20 ezer forintot is megtakaríthatnak a háztartások villanyszámláikból. A támogatott vásárlásokra országszerte már 400 kereskedőnél mód van.

Az NFM arra is felhívta a figyelmet, hogy hamarosan indul a gázkonvektorok cseréje is. A részletes pályázati kiírások már elérhetők az interneten, akár 80 százalékos támogatás is kapható az új konvektorok megvásárláshoz. Az első régióan szeptember 21-én nyitják meg a jelentkezési lehetőséget.