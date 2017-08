Itt az új mánia, hódít a 0 eurós bankjegy

Az euró bankjegyekből több különböző címletű és méretű is forgalomban van az eurózónában. A hagyományos címletekkel a többség már találkozott, azonban most már 0 eurós papírpénzbe is bele lehet szaladni, ha valakinek szerencséje van. A különleges bankóval ugyan nem lehet fizetni, de ötletes szuvenír, gyűjtőknek pedig egyenes kötelező.